Caricabatterie due porte USB: MINIMO STORICO su Amazon

Bastano 12,99€ su Amazon per risolvere ogni problema di ricarica multi-device: spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Questo caricabatterie doppia porta USB C e USB A è un vero e proprio affare. Considerando le sue caratteristiche è poi di una utilità incredibile, visto che ti permette di avere a disposizione un doppio caricabatterie addirittura tre volte più veloce di quelli standard. Non importa se devi ricaricare un iPhone, un Android o un Nintendo Switch: avrai il dispositivo giusto, dotato di una porta USB-C PD 3.0 da 18W e di una porta USB-A da 12W, per un totale in uscita di 30W da entrambe.

Con gli sconti Amazon del momento, fai un ottimo affare e porti a casa questo utilissimo prodotto a 12,99€ circa: spunta il coupon in pagina e completa subito l’ordine per approfittare del 35% di sconto, prima che scada l’offerta. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Caricabatterie doppia porta USB: prezzo super su Amazon

Un prodotto realizzato con estrema cura, compatto e robusto, resistente all’utilizzo continuato e con ogni uscita che gode di protezioni multiple che mantengono il dispositivo sicuro da sovraccarichi, surriscaldamento e corto circuiti. E’ perfino compatibile con gli ultimi modelli di telefono, compresi iPhone 12 Pro, iPhone 12 e Galaxy S9.

Un accessorio quindi molto comodo da avere sempre a portata di mano in casa, soprattutto per chi ha più device da caricare, ma ancor più pratico da tenere in borsa o nello zaino grazie alle ridotte dimensioni che lo rendono leggero e comodo da portare ovunque. Il tutto sfruttando solo un caricabatterie e una singola presa elettrica.

Per definirlo bastano insomma tre parole: utile, comodo ed economico. Un conveniente e valido caricabatterie doppia porta USB, che adesso su Amazon costa pochissimo, grazie alle offerte del momento. Non perdere l’occasione di portarlo a casa con soli 12,99€: spunta il coupon visibile in pagina del 35% e completa velocemente l’ordine per approfittarne prima che vada a ruba. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.