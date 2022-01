La funzione Walkie Talkie di Teams disponibile per Zebra e iOS

Microsoft rende Walkie Talkie di Microsoft Teams, anche su dispositivi Zebra e hardware iOS.

Microsoft ha deciso di rendere disponibile anche agli utenti di Zebra Technologies Corporation la funzionalità Walkie Talkie. La caratteristica, di base integrata nell’ambiente di Microsoft Teams, trasforma il telefono di lavoro in un dispositivo di comunicazione vocale istantaneo semplice e sicuro. L’app di Teams, che consente infatti agli utenti di usare smartphone o tablet come se fossero dei walkie-talkie che funzionano tramite dati mobile o Wi-FI, da oggi è disponibile su una gamma di dispositivi mobili Zebra, inclusi quelli delle serie TC, EC e MC.

Walkie Talkie, cos’è e come funziona

Originariamente annunciato due anni fa e inclusa in tutte le licenze a pagamento Teams in Office 365 abbonamenti, la funzione fornirà ai dispositivi dell’azienda di mobile computing la possibilità di operare comunicazioni push-to-talk istantanee (PTT). In tal senso Walkie Talkie consente agli utenti di connettersi con il proprio team usando gli stessi canali di cui sono membri. Coloro che si connettono a Walkie Talkie in un canale diventano poi partecipanti e possono quindi comunicare tra loro usando push-to-talk, ma uno alla volta. Nel dettaglio:

Se non si è connessi al canale che si vuole contattare, toccare la freccia rivolta a destra accanto al canale attualmente selezionato (o accanto al canale di Word se non si è connessi), selezionare il nuovo canale e toccare Connetti nella parte inferiore dello schermo. Tenere premuto il pulsante PTT (push-to-talk) nell’auricolare o nel telefono “speciale” (con pulsante laterale) oppure selezionare e tenere premuto il pulsante parla grande al centro dello schermo del walkie talkie. Continuare a tenere premuto il pulsante mentre si parla.Saprai di essere l’oratore quando viene visualizzato un cerchio attorno al pulsante parla e si sente la suoneria PTT.