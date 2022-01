Samsung Galaxy S22: saranno più costosi, forse

Samsung Galaxy S22 è la nuova serie di prodotti di punta del costruttore sudcoreano; i terminali dovrebbero avere un costo di partenza più elevato.

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung potrebbe aumentare i prezzi della serie Galaxy S22 a causa della carenza globale di chip.

Samsung Galaxy S22: la carenza di chip è un problema

Tra poche settimane, l’OEM sudcoreano dovrebbe lanciare i suoi smartphone di punta facenti parte della serie Galaxy S di prossima generazione. In vista del debutto ufficiale previsto per l’8 febbraio (o il 9, secondo quanto riferito da Ice Universe), sono trapelati online diversi dettagli sulla serie di flagship in questione.

Ora, l’ultimo rapporto proveniente dalla Corea suggerisce l’aumento del prezzo per la line-up in questione. Si dice che a causa della carenza globale di chipset, i prossimi telefoni della gamma Galaxy S22 di Samsung potrebbero vedere un aumento dei prezzi di listino.

Il costo dei diversi componenti importanti per smartphone è aumentato del 30-40%, mentre il prezzo dei chip di gestione dell’alimentazione e di quelli del sensore di imaging è aumentato del 10-15%.

Il rapporto suggerisce che S22 basic potrebbe avere un prezzo iniziale di 899 dollari; parliamo di circa 100 dollari in più rispetto al suo predecessore. Tuttavia, alcuni rapporti indicano anche che la società manterrà gli stessi prezzi della serie S21 a causa della crescente concorrenza di Apple e dei marchi cinesi.

L’azienda lancerà tre prodotti di punta per il 2022: Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. I terminali saranno alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o dal chip Exynos 2200 proprietario con GPU di AMD.

S22 standard dovrebbe essere un’ammiraglia compatta, con uno schermo da 6,06 pollici avente una luminosità massima di 1000 nit. D’altra parte, i modelli Plus e Ultra avranno la luminosità più alta mai vista su dei telefoni, con una luminosità di 1750 nits e un rapporto di contrasto di 3.000.000:1.

Secondo quanto riferito, il Plus avrà uno schermo da 6,55″ mentre quello dell’S22 Ultra sarà di ben 6,81 pollici. Non di meno, troveremo uno slot per la S Pen integrato nella scocca del device.