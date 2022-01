L’ottimo smartphone di fascia medio-alta Realme GT Master Edition è in offerta su Amazon al minimo storico: ecco a quanto viene venduto.

Se vi state guardando attorno alla ricerca di un’occasione unica per acquistare un nuovo smartphone di fascia medio-alta con un ottimo rapporto qualità/prezzo, beh, siete capitati nel posto giusto: Realme GT Master Edition è in offerta su Amazon al minimo storico. Si tratta di un’occasione unica per acquistare un device apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo, anche per il suo design di fascia alta che non ha nulla da invidiare ai brand più popolari.

Realme GT Master Edition è disponibile su Amazon al minimo storico

Lo smartphone di Realme può fare affidamento su una scheda tecnica niente male: frontalmente è presente un display Super AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e fotocamera punch hole da 32 MP, mentre sotto la scocca trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 778G con supporto alle reti 5G, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno.

Molto valida la fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP; la batteria è da 4300 mAh e supporta anche la ricarica rapida Dart fino a 65 W.

Che state aspettando? Correte ad acquistare Realme GT Master Edition in offerta su Amazon: il device, inoltre, verrà aggiornato alla Realme UI 3.0 con Android 12 durante il mese di marzo.