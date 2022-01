Le specifiche di Realme C35 svelate da numerose certificazioni parlano di un device di fascia economica: converrà acquistarlo?

Mentre la serie numerica degli smartphone Realme registra un incredibile traguardo, in queste ore trapelano in rete le specifiche tecniche di Realme C35. Il nuovo smartphone economico del colosso cinese, conosciuto internamente con il codice prodotto RMX3511, è apparso nei database di numerosi enti di certificazione al commercio: la NBTC, il BIS, l’SDPPI e 3C.

Le specifiche di Realme C35 parlano di un nuovo budget phone

Dalle prime informazioni relative al device, scopriamo che Realme sta puntando su un dispositivo in grado di attirare l’attenzione della fascia di utenti interessata a uno smartphone economico e con un hardware piuttosto contenuto. Sembra, infatti, che Realme C35 monterà il processore UniSoc T616 con la GPU Mali-G57, 4 GB di RAM, la tecnologia di ricarica rapida a 18 W e Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.

Sebbene manchino diversi dettagli riguardanti il display, le tipologie dei sensori per le fotocamere, lo spazio interno a disposizione e lo spazio di archiviazione, è chiaro che Realme C35 andrà a competere all’interno dell’affollatissima categoria di smartphone al di sotto dei 250 euro. In attesa di conoscere ulteriori informazioni sulla scheda tecnica del device, vi ricordiamo che da questo mese partirà il rilascio della Realme UI 3.0 basata su Android 12 per tutti questi smartphone Realme.