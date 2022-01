WhatsApp avvia i test per il supporto in-app su iOS e Android

La nuova funzione che consentirà di ricevere supporto via chat da WhatsApp è già DISPONIBILE su alcuni dispositivi. Foto esclusive all’interno della news.

WhatsApp continua a sfornare novità su novità per i suoi utenti. Così dopo la recente funzione per la gestione dei file vocali, e quella per creare una comunità, che consente agli amministratori di più chat di collegare fino a dieci gruppi in un’unica community, così da permettere ai membri di visualizzare tutti i contenuti relativi alle diverse conversazioni, testi, foto e video, adesso sta ultimando una funzione che consentirà agli utenti di ricevere supporto direttamente all’interno di una chat. L’opzione sarà disponibile in tempi estremamente brevi, tant’è che alcuni device, come il nostro, ha già ricevuto l’update, come potete vedere nella foto di questa news.

WhatsApp abilita il supporto all’interno della chat

La possibilità di ricevere supporto in-app all’interno di una qualsiasi chat di WhatsApp era già stata resa disponibile a Marzo 2021 in versione beta su iOS per alcuni utenti che erano stati selezionati per testarla. Ma poi era letteralmente scomparsa dai radar. Adesso sembra che stia per tornare, almeno a giudicare da quanto scoperto dai colleghi di WABetaInfo sulla versione beta di WhatsApp per Android 2.22.3.5 e in quella per iOS 22.2.72. In realtà, come scritto prima, alcuni utenti hanno già ricevuto e quindi hanno attiva la funzionalità sul proprio smartphone.

Presto, quindi, sarà possibile contattare l’assistenza sfruttando lo stesso servizio di messaggistica. Per farlo basterà andare in Impostazioni, poi cliccare sulla voce Aiuto e da lì, infine, cliccare sull’opzione Contattaci.

A quel punto l’utente dovrà digitare il problema per il quale vuole ricevere supporto per aprire una chat all’interno della quale gli sviluppatori di WhatsApp risponderanno per cercare di risolvere la questione. Per confermare che si tratta di un account ufficiale, l’applicazione contrassegnerà le sue conversazioni con una spunta verde “verificato”. La nuova funzione di supporto in-app del noto software di messaggistica avrà anche un’ulteriore opzione, questa volta utile per condividere le informazioni del proprio dispositivo sempre con WhatsApp via chat o e-mail.