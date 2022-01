Anche Google Pay accetterà le criptovalute?

Lo scippo di un top manager a PayPal e la nascita di un nuovo gruppo interno sul denaro digitale rappresentano un chiaro segnale dell’interesse di Google.

Google ha deciso di puntare sulle blockchain e per questo motivo sta formando un gruppo dedicato alle criptovalute e alle tecnologie correlate, che dovrebbe essere affidato alla supervisione di Shivakumar Venkataraman, vicepresidente tecnico di Alphabet Inc, la casa madre di Google. E’ quanto riportato da Bloomberg News, che cita come fonte una non meglio precisata e-mail riservata. Venkataraman, che ha dedicato più di un decennio al core business dell’azienda, ovvero la pubblicità sui motori di ricerca, dovrà di fatto gestire un’unità incentrata sulla blockchain e altre tecnologie di elaborazione distribuita e archiviazione dati di nuova generazione.

Google si tuffa nella blockchain

Il dirigente diventerà così il “leader” di Labs, una divisione aziendale in cui il colosso di Mountain View ospita i suoi laboratori e i tecnici che operano su progetti dedicati alla realtà virtuale e aumentata. A ulteriore conferma che BigG voglia rivoluzionare il suo attuale sistema di pagamento, introducendo delle nuove funzionalità accettando in tal senso anche le criptovalute, l’autentico scippo perpetrato ai danni di PayPal di Arnold Goldberg, un top manager che non ha bisogno di molte presentazioni nell’ambiente.

Una mossa ben ponderata evidentemente, questa di Google che ha assunto strategicamente una figura di spicco per i suoi servizi di pagamento, per creare un efficiente portafoglio digitale completo che include Bitcoin e le altre criptovalute all’interno dei prodotti finanziari di Google Pay.

In queste ore Bloomberg avrebbe contattato l’ufficio stampa di Alphabet per chiedere eventuali conferme e informazioni concrete su queste notizie, ma un portavoce dell’azienda ha rifiutato di commentare, nonostante appena pochi giorni fa, a una specifica domanda sul’innovazione anche in ambito pagamenti digitali, Bill Ready, President of Commerce, Payments & Next Billion Users di Google aveva affermato che la società presta “molta attenzione alle criptovalute”, confermando comunque un interesse concreto nel settore. Insomma, il segreto di Pulcinella.