Samsung Galaxy Unpacked 2022: ecco quando si terrà (UFFICIALE)

Finalmente ci siamo: Samsung sembra aver comunicato che lancerà i nuovi Galaxy S22 all’interno del Galaxy Unpacked nel corso del mese di febbraio.

La data di lancio dell’attesissima serie di smartphone Galaxy S22 è stata anticipata. I device arriveranno prima di quanto pensassimo. Non è un segreto che Samsung si stia preparando per un imminente evento, all’interno del quale svelerà un telefono di punta, che potrebbe provenire dalla gamma di flagship in questione.

Samsung Galaxy S22: cosa aspettarci

All’inizio di questo mese, un rapporto suggeriva che gli attesissimi terminali della serie S22 sarebbero stati lanciati l’8 febbraio. Inoltre, diversi rumor prevedevano i preorder per la giornata del 9 febbraio e con spedizioni a partire dal 21 febbraio. Tuttavia, l’azienda non ha né confermato né smentito queste speculazioni. Ora, un noto leaker ha fatto più luce sui prossimi lanci di prodotti Samsung.

In un nuovo post sul blog, il presidente e capo di MX Business per Samsung Electronics, TM Roh, ha condiviso un video teaser. Oltre allo spot, ha assicurato che l’imminente evento Unpacked vedrà il debutto del “dispositivo della serie S più degno di nota” che l’azienda abbia mai realizzato. Ciò potrebbe implicare che la linea Note tornerà nel 2022 sotto mentite spoglie. Tuttavia, secondo un rapporto di GSM Arena, sarà ufficiale ma avrà un moniker diverso, probabilmente Galaxy S22 Ultra.

Giusto come “remind me”, le indiscrezioni passate suggerivano che il Galaxy S22 Ultra avrebbe adottato un design simile all’ultimo Note di Samsung, il Galaxy Note20 Ultra. Verso la fine del suo blog, Roh anticipa l’arrivo di quella che chiama “l’ultima esperienza Ultra“.

In altre parole, il colosso sudcoreano pare che si stia preparando al debutto dell’S22 Ultra in sostituzione dell’S22 Note. Ora, il noto leaker IceUniverse ha divulgato alcune informazioni vitali sull’imminente Unpacked dell’azienda. C’è la possibilità che la data di lancio del 9 febbraio sia esclusiva per la Cina.

Inoltre, la data di debutto globale della serie potrebbe essere fissata per l’8 febbraio. Su Weibo, il leaker ha rivelato che è probabile che Samsung lanci anche la serie Galaxy Tab S8 insieme agli smartphone della gamma Galaxy S22.