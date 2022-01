Netflix, serie TV e film tra il 24 e il 30 gennaio 2022

I film e le serie su Netflix dal 24 al 30 gennaio 2022: da La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra a The Orbital Children.

Netflix spara le ultime cartucce di gennaio 2022. E c’è da dire che la piattaforma si è tenuta degli ottimi colpi per la fine del mese. Soprattutto per quanto riguarda le serie TV in uscita.

Nella settimana che va dal 24 al 30 gennaio 2022, infatti, è in arrivo un’interessante show post apocalittico coreano, che tenta di sfruttare la scia del successo di Squid Game: un gruppo di studenti si trova dentro una scuola mentre dilaga un’epidemia zombie. Fare gruppo è necessario per sopravvivere, ma quando tutto sta andando a rotoli è difficile non pensare solo a se stessi. La serie si chiama Non siamo più vivi e qui sotto è possibile dare un’occhiata al trailer.

A proposito di serie TV, è in uscita anche La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, promettente produzione con protagonista Kristen Bell. La storia si incentra su Anna, una giovane donna annoiata che trascorre le sue giornate osservando le persone dalla finestra di casa sua. La sua vita prende una svolta inaspettata quando l’abitazione di fronte viene occupata da un affascinante nuovo inquilino. Un giorno, proprio dalla sua finestra, ad Anna sembra di assistere a un omicidio: è successo davvero oppure se l’è immaginato?

Torna poi Snowpiercer con la terza stagione, che riprende da dove la precedente si era interrotta: il treno è adesso diviso in due e gli occupanti della parte più piccola, composta da soli 10 vagoni, sono guidati da Layton e determinati a ritrovare Melanie. Al cast si aggiunge anche una new entry: il suo nome è Asha, ed è riuscita a sopravvivere per otto anni al freddo glaciale esterno.

Tra i film in arrivo, invece, spazio a Le cascate: pellicola orientale con protagoniste una madre e sua figlia ambientata durante i duri mesi della pandemia da nuovo coronavirus.

Tra le pellicole non originali spicca invece Macchine Mortali, uscito a dicembre 2018 nei cinema. Centinaia di anni dopo che un evento catastrofico ha distrutto ogni forma di civiltà, la giovane Hester Shaw sembra l’unica in grado di fermare un gigantesco predatore su ruote. Insomma, una produzione piuttosto interessante per gli appassionati del genere fantastico-fantascientifico.

I fan dell’animazione giapponese potranno infine contare su The Orbital Children, incentrato su un gruppo di bambini che tentano di sopravvivere in seguito a un incidente sulla loro stazione spaziale.

Netflix: tutte le novità tra il 24 e il 30 gennaio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Snowpiercer (stagione 3 – episodi settimanali) – 25 gennaio

Ada la scienziata (stagione 2 – serie kids) – 25 gennaio

Chosen – Prescelta (stagione 1) – 27 gennaio

Feria – La luce più oscura – 28 gennaio

Angry Birds: Summer Madness (stagione 1) – 28 gennaio

The Orbital Children (stagione 1) – 28 gennaio

Non siamo più vivi (stagione 1) – 28 gennaio

Venne dal freddo (stagione 1) – 28 gennaio

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (stagione 1) – 28 gennaio

Bulgasal: Anime immortali (stagione 1- nuovo episodio) – 29 gennaio

Film originali di Netflix

Home team – 28 gennaio

Le cascate – 29 gennaio

Gli altri film

Marilyn ha gli occhi neri – 27 gennaio

Macchine mortali – 27 gennaio

Love.Net – 28 gennaio

Sorry to Bother You – 28 gennaio

Domani è un altro giorno – 29 gennaio

Documentari

Tre canzoni per Benazir – 24 gennaio

Neymar: il caos perfetto (docuserie) – 25 gennaio

Contenuti in scadenza su Netflix

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 24 al 30 gennaio 2022.

Film

Era el cielo – 24 gennaio

L’intruso – 27 gennaio

I mercenari – The Expandables – 28 gennaio

Il giorno in più – 28 gennaio

Nessuno mi può giudicare – 28 gennaio

The Neon Demon – 29 gennaio

About Last Night – 30 gennaio

Azali – 30 gennaio

Serie TV

Black Sails – 29 gennaio

Retribution – 30 gennaio

Documentari

Spedizione felicità – 30 gennaio

