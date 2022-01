Vengono pubblicati in rete alcuni render raffiguranti il probabile design di Xiaomi MIX 5 Pro atteso al posto di Xiaomi 12 Ultra.

Qualche settimana fa Xiaomi presentava gli smartphone Xiaomi Mi 12 e Xiaomi Mi 12 Pro, ma solo in queste ore è stato pubblicato un interessante rumor che prende in considerazione il problema design di Xiaomi MIX 5 Pro come protagonista di alcuni render che lasciano senza fiato. Atteso al posto di Xiaomi Mi 12 Ultra, il modello MIX 5 Pro potrebbe fare affidamento a un design completamente rinnovato e una fotocamera posteriore impressionante.

Alcuni render immaginano Xiaomi MIX 5 Pro con una fotocamera incredibile

Oltre a montare una fotocamera sotto il display da 40 MP – ricordiamo che MIX 4 è stato il primo device del colosso cinese a montare un sensore sotto il display da 20 MP -, il nuovo Xiaomi MIX 5 Pro dovrebbe puntare a un display AMOLED da 6.73 pollici a risoluzione WQHD+ con tecnologia LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz, supporto HDR10, Dolby Vision e luminosità massima pari a 1500 nits.

L’aspetto più iconico del nuovo device è però la fotocamera posteriore: in questo caso viene immaginata con un’isola fotografica che andrà ad occupare l’intera larghezza del pannello posteriore. Per quanto riguarda la configurazione le ultime indiscrezioni parlano di un sensore grandangolare da 50 MP (molto probabilmente il Samsung ISOCELL GN5), un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore periscopico da 48 MP e un sensore principale da 50 MP.

È probabile che il device arrivi sul mercato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1, connettività 5G e Android 12 con la personalizzazione MIUI 13. Non è ancora chiaro se Xiaomi abbia intenzione di svelare un device con queste caratteristiche e soprattutto questa fotocamera posteriore, ma sappiamo bene quando l’azienda sia in grado di spingersi sempre oltre i limiti con risultati molto soddisfacenti.