WhatsApp introdurrà la doppia verifica per le versioni web e desktop

WhatsApp ha intenzione di inserire l’accesso con doppia verifica anche su client Web e Desktop, così da tutelare ulteriormente l’utente.

Secondo WABetaInfo, la famosa app dedicata alla messaggistica istantanea WhatsApp sembrerebbe pronta ad inserire la doppia verifica per le versioni web e desktop. Si tratterebbe dell’autenticazione a due fattori, ovvero la possibilità di chiedere una password autogenerata aggiuntiva che potrete ricevere tramite SMS o Mail.

Con il fatto che sempre più persone utilizzano WhatsApp – o la sua variante WhatsApp Business – per lavorare e per cose importanti, aumentano anche le truffe legate all’applicazione: per questo l’azienda è pronta a inserire questa doppia verifica, in virtù del fatto che a breve arriverà anche la possibilità di sfruttare l’app su più dispositivi.

WhatsApp inserirà l’autenticazione con doppia verifica

Non sappiamo se questa funzione arriverà nel breve periodo, o se magari avrà una fase in beta così da vedere su un numero ristretto di persone come funzionerà, ma quel che è certa è la necessità di sistemi del genere per migliorare la protezione di dati sensibili.

WABetaInfo nelle sue note, scrive:

Quando c’è una registrazione su un account WhatsApp, dopo aver inserito le 6 cifre richieste, verrà richiesto anche un PIN personale per fare il login. WhatsApp vuole rendere più semplice l’accesso a doppia verifica ovunque, quindi sta lavorando per inserirla anche su client desktop e web in un futuro aggiornamento. Sarà possibile attivare o disattivare la doppia verifica sul client web e desktop. Sarà molto importante nell’eventualità di perdita del telefono o se dimenticherete il vostro PIN.

Per resettare l’impostazione sarà necessario richiedere un link d’accesso temporaneo, il che tutelerà l’utente da eventuali accessi di malintenzionati. Ricordiamo che intanto WhatsApp sta lavorando anche ad altre feature, come la possibilità di mostrare lo sfondo personalizzato della chat anche durante le chiamate, oppure la funzione di migrazione della cronologia chat da Android ad iOS, cosa che prima non era possibile fare (salvo utilizzare software esterni e non ufficiali).