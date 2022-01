Un inedito leak su Xiaomi MIX Fold 2 mette in evidenza il probabile display e il processore del nuovo foldable di Xiaomi: ecco i dettagli.

Mentre proseguono i lavori di sviluppo di Xiaomi MIX 5 Pro, in queste ore un inedito leak svela alcuni importanti informazioni circa il processore e il display di Xiaomi MIX Fold 2. Dalle prime informazioni pubblicate in rete dal leaker Digital Chat Station, uno tra i più affidabili per quanto riguarda le novità in arrivo dai brand cinesi, scopriamo che il prossimo foldable del colosso cinese sarà pronto a competere con OPPO Find N, HONOR Magic V e Samsung Galaxy Z Fold3, ovvero i più interessanti smartphone pieghevoli attualmente disponibili in commercio.

Ci sono nuovi leak sul display e il processore di Xiaomi MIX Fold 2

Digital Chat Station è convinto che il device di Xiaomi monterà un pannello da 8 pollici a risoluzione 2.5K con tecnologia LTPO: questa feature consentirà al display di modulare automaticamente la frequenza di aggiornamento in base ai contenuti mostrati a schermo per ottimizzare i consumi e offrire anche un’esperienza utente di alta qualità.

Display a parte, è molto probabile che Xiaomi MIX Fold 2 ruoti attorno al SoC mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – è interessante notare come il MediaTek Dimensity 9000 sia piuttosto snobbato dai più importanti OEM nonostante i risultati benchmark lo diano superiore allo Snapdragon 8 Gen 1 in termini di performance -, ma non si conosce il resto dei componenti hardware.

Mancano ancora diversi mesi al lancio del device, ma queste indiscrezioni indicano che l’azienda vuole fare le cose per bene e arrivare sul mercato con un device all’altezza delle aspettative.