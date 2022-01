27 Gennaio 2022

Realme GT2 Pro è ormai in arrivo in Europa: il passaggio su Google Play Console non lascia spazio a interpretazioni alternative.

Realme GT2 Pro, lo smartphone di fascia alta della serie Realme GT2 presentata in Cina a inizio anno, si appresta ad arrivare in Europa e viene scovato all’interno del database di Google Play Console. Il CEO di Realme aveva già confermato che i device sarebbero arrivati in Europa nel corso delle prossime settimane: il passaggio su Google Play Console indica chiaramente che ormai manca poco all’arrivo della serie Realme GT2 anche nel Vecchio Continente. Google Play Console svela l’imminente arrivo di Realme GT2 Pro in Europa Scovato con il codice prodotto RMX3301, Realme GT2 Pro rappresenta la più grande sfida ai big Android del settore che in questi giorni stanno lanciando i propri device di fascia alta e premium. Il device di Realme, infatti, monta un pannello AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione 1440x x 3216 pixel, supporta la tecnologia LTPO 2.0 con frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz e un design dal forte sapore premium. Sotto la scocca è presente il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che è accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 65 W. Non ci sono sconti nemmeno per quanto riguarda la fotocamera posteriore: il device monta un sensore principale da 50 MP con supporto OIS, un sensore ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale di 150° e un sensore macro da 3 MP con zoom fino a 40x. Infine, lato OS è atteso Android 12 con la Realme UI 3.0.