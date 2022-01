Disney+, film e serie TV da non perdere a febbraio 2022

I migliori film e serie TV disponibili su Disney+ da febbraio 2022: dallo show Pam & Tommy a The French Dispatch di Wes Anderson.

Disney+ accoglie febbraio 2022 con una alcuni nuovi film che probabilmente renderanno contenti gli appassionati di cinema, ma anche con un paio di serie TV degne di nota.

Oltretutto, il 14 del mese si festeggerà San Valentino e gli abbonati avranno accesso a una selezione di film romantici, corti e show televisivi già disponibili nel catalogo, come il grande classico Pretty Woman e lo strappalacrime Romeo + Giulietta di William Shakespeare diretto da Baz Luhrmann.

Ma quali sono i contenuti da non perdere a febbraio 2022 su Disney+? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che meritano di essere visti.

Cosa vedere su Disney+ a febbraio 2022

Dall’attesa serie su Pamela Anderson e Tommy Lee al prequel del film Kingsman – Secret Service, ecco i film e le serie TV da vedere sulla piattaforma del Topo nel secondo mese dell’anno.

Pam & Tommy

Il 2 febbraio arriveranno nel catalogo i primi tre episodi della serie basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan). Il video, rubato dalla casa della coppia da un operaio, si diffuse rapidamente dapprima attraverso scambi di videocassette e poi a causa del web, quando arrivò nel 1997, divenendo un vero e proprio scandalo mondiale. Lo show, composto in totale da otto episodi, vuole evidenziare il pericoloso rapporto tra privacy, tecnologia e fama, prendendo come esempio un video hard visto da milioni di persone ma che in realtà era destinato solo ai due protagonisti.

The French Dispatch

Nel catalogo dal 16 febbraio, il film è diretto da Wes Anderson e si avvale di un cast stellare. Prende le mosse dalla morte improvvisa di Arthur Howitzer (Bill Murray), stimato fondatore e direttore di The French Dispatch, supplemento della rivista americana Liberty, Kansas Evening Sun, redatto nell’immaginaria cittadina francese di Ennui-sur-Blasé. In occasione della conseguente chiusura della testata, la redazione si riunisce per pubblicare un accorato necrologio nell’ultimo numero dell’inserto, insieme a quattro pezzi scritti dai giornalisti che il direttore ha amato di più (interpretati da Owen Wilson, Tilda Swinton, Frances McDormand e Jeffrey Wright). I quattro articoli vengono riprodotti sullo schermo come quattro episodi. Racconti a sé stanti, ma legati dal quadro d’insieme.

The Walking Dead 11 (Parte 2)

La seconda tranche di episodi della più famosa serie con gli zombie sarà disponibile dal 21 febbraio. Mentre alcuni dei protagonisti saranno impegnati a difendersi dall’imminente attacco dei Mietitori, ad Alexandria dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Le vite dei personaggi sono appese a un filo e ogni decisione potrebbe cambiare il loro futuro, lo stato di ogni comunità e le loro possibilità di sopravvivenza.

The King’s Man – Le Origini

Action/spy movie che funge da prequel del film Kingsman – Secret Service, la pellicola racconta di un uomo che dovrà correre contro il tempo mentre i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per pianificare una guerra in grado di spazzare via milioni di vite. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente ed è basato sul fumetto The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons. Il film sarà disponibile su Disney+ a partire dal 23 febbraio.

No Exit

Interessante thriller in arrivo il 25 febbraio sulla piattaforma. No Exit segue le vicende di Darby, una giovane donna che si ritrova a viaggiare per un’emergenza familiare ma rimane bloccata da una bufera di neve. Così, trova riparo in un’area di sosta autostradale insieme a un gruppo di sconosciuti. Quando scoprirà la presenza di una ragazza rapita in un furgone nel parcheggio dovrà individuare chi sia il rapitore, un’impresa non di poco conto dal momento che tutti, sul posto, saranno sospettati. Una pellicola ideale per coloro che amano l’alta tensione.

