Sky, 5 film da non perdere a gennaio 2022

Sky (e la sua piattaforma NOW) inizia il nuovo anno con il piede giusto. A gennaio 2022, infatti, non solo tira fuori dal cilindro ottime serie TV, ma anche film molto attesi dal pubblico. Alcune pellicole tra le migliori di questo mese oltretutto sono produzioni italiane.

Quali sono quindi i migliori film di gennaio 2022 da vedere su Sky? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che dovreste assolutamente recuperare.

I migliori film di gennaio 2022 su Sky

Dal primo capitolo dell’epopea sci-fi con Timothée Chalamet e Zendaya alla pellicola tratta da una famosa graphic novel di Gipi, ecco i film migliori di questo mese.

I Croods 2 – Una nuova era

Il 2 gennaio tornano i simpatici Croods nel catalogo, con il loro secondo capitolo. Con un cast vocale tra cui spiccano i nomi di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli e Francesco Pannofino, il film DreamWorks ci mostra i simpatici personaggi preistorici alla ricerca di un posto da poter chiamare casa. Una volta trovato il luogo adatto, tuttavia, si accorgono che è stato occupato dai Superior, un clan rivale molto più evoluto. Inizialmente separati, dovranno unirsi per affrontare insieme una minaccia esterna. Un film per tutta la famiglia, che non manca di strappare qualche risata anche ai più grandi.

Ariaferma

Il film con Toni Servillo e Silvio Orlando è disponibile su Sky dal 7 gennaio. Un carcere ormai in degrado sta per essere chiuso. Arriva però un contrordine: 12 detenuti e alcuni agenti di polizia penitenziaria dovranno restarci un po’ più a lungo degli altri perché la struttura che dovrebbe accogliere i detenuti non è a momento disponibile. Diventa quindi necessario gestire in modo nuovo il rapporto considerato che gran parte dell’edificio è ormai chiusa. La pellicola racconta un’intensa storia di umanità ritrovata, che travalica pregiudizi e ruoli imposti dalla società.

Dune

Dune raggiunge il catalogo l’8 gennaio e mette d’accordo un po’ tutti i fan del genere fantascientifico. Un film sontuoso che si avvale di un ottimo cast, tra cui emergono i nomi di Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Oscar Isaac. La storia si incentra su una Guerra tra casate per avere il controllo della Spezia, una droga molto potente. Traditi, gli Atreides si ritroveranno sul pianeta Arrakis a dover difendere la propria vita. Qui il giovane Paul riuscirà a compiere il proprio destino.

Supernova

Il 9 gennaio è il turno di Supernova, un drammatico che ha per protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci. Il film racconta la storia d’amore tra Sam, un pianista, e Tucker, uno scrittore. Quando quest’ultimo scopre di essere affetto da demenza precoce, tuttavia, i due si rendono conto che le loro vite stanno per cambiare: decidono così di prendersi una vacanza per collezionare quanti più ricordi possibile prima del punto di non ritorno. Un road movie che riesce a raccontare la profonda devozione di due esseri umani l’uno per l’altro.

La terra dei figli

La graphic novel di Gipi viene trasposta nel film omonimo, La terra dei figli. Disponibile dal 13 gennaio, è un film drammatico post-apocalittico nel quale un padre tenta di crescere i suoi figli, preparandoli ad affrontare una dura vita. È una storia di formazione, che racconta come un adolescente si ritrovi costretto a lottare per sopravvivere in un mondo ostile. Alla morte del padre, al figlio quattordicenne non rimarrà altro che trovare qualcuno che sappia leggere i pensieri raccolti dal genitore in un quaderno, solo allora scoprirà il passato e il lato più personale e sentimentale dell’uomo.

