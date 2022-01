Sky, 5 serie TV da non perdere a gennaio 2022

Le migliori serie Sky e NOW di gennaio 2022: dalla seconda stagione di Euphoria alla nuova italiana con Edoardo Pesce, Christian.

Sky (con la sua piattaforma streaming NOW) cerca di non perdere terreno rispetto a Netflix e Prime Video, così, a gennaio 2022, si prepara a giocare alcune ottime carte. Per quanto riguarda gli show disponibili dal primo mese dell’anno, infatti, si aggiungono al catalogo grandi ritorni di produzioni già affermate.

Quali sono quindi le serie da non perdere a gennaio 2022 su Sky? In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste lasciarvi scappare.

Le migliori serie da vedere a gennaio 2022 su Sky e NOW

Dallo show di successo con Zendaya al reboot sequel di una serie di culto degli anni ’70, ecco cosa vedere a gennaio su Sky.

A Discovery of Witches 3

Disponibile dal 7 gennaio, la terza stagione della serie gothic fantasy tratta dalla saga best seller di Deborah Harkness conclude le vicende. Dopo la parentesi ambientata nell’Inghilterra dell’epoca elisabettiana, i protagonisti faranno ritorno dal 1590 ai giorni nostri affrontando tutto ciò che si erano lasciati alle spalle. La storia d’amore proibita tra la potente strega Diana e l’affascinante vampiro Matthew giunge così al capitolo finale, quello in cui dovranno affrontare nel presente una realtà molto più complicata di quella che avevano lasciato, sull’orlo di una vera e propria guerra tra creature.

Euphoria 2

La serie con Zendaya, la cui prima stagione è stata accolta con grande entusiasmo da pubblico e critica, torna con nuovi episodi dal 10 gennaio (e dal 17 gennaio in versione doppiata). Gli adolescenti protagonisti della season 1 permettono agli abbonati di continuare a esplorare le loro vite, intense e spesso disordinate: Rue, per esempio, combatte contro la propria tossicodipendenza, cercando al contempo di essere presente nella vita di Jules, che l’aveva abbandonata al termine della prima stagione. Un teen drama appetibile anche per gli adulti, che lascia molto spazio alla riflessione sui problemi dei giovani di oggi e con un cast di livello decisamente alto.

Landscapers

Il 14 gennaio è invece il turno di Landscapers, una miniserie ispirata all’incredibile storia vera di un “crimine quasi perfetto”, come suggerisce il suo sottotitolo italiano. Una coppia inglese di mezza età, infatti, apparentemente normale e molto innamorata, si ritrova al centro di un’indagine per omicidio dopo il rinvenimento di due cadaveri nel loro giardino. Susan e Christopher, questi i nomi dei due coniugi, devono così fare i conti con il loro passato, pur vivendo in un mondo che pare fuori dalla realtà. A interpretare i protagonisti, Olivia Colman e David Thewlis.

Fantasy Island

In uscita il 24 gennaio, Fantasy Island si pone come un reboot sequel della serie cult degli anni ’70 Fantasilandia. Proprio come l’originale, è ambientata su un’isola dove gli ospiti hanno la possibilità di veder realizzata ogni propria fantasia. A gestire questa vera e propria miniera d’oro è Elena Roarke, che, grazie all’aiuto della sua assistente Ruby Akuda e al responsabile dei trasporti Javier, si assicura di appagare gli ospiti esaudendo i loro desideri. Tuttavia, lo show ci insegna di fare sempre attenzione a ciò che si brama…

Christian

Il 28 gennaio, poi, giunge nel catalogo Sky e NOW la serie Christian: si tratta di un supernatural – crime drama con Edoardo Pesce, vincitore del David di Donatello grazie al film Dogman. L’attore interpreta lo scagnozzo di un boss della periferia romana a cui compaiono improvvisamente delle stimmate, con le quali comincerà a fare miracoli. All’inizio saranno un problema per il suo lavoro, quello di “menare le mani” per il boss locale, ma presto attraverso di esse si accorgerà di avere poteri taumaturgici veri. Una serie tutta italiana, con Claudio Santamaria nei panni di un postulatore del Vaticano.

