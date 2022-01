Realme Pad in esclusiva offline negli store Unieuro. E si aggiornerà con Android 12

Da oggi i modelli realme Pad 4+64GB e 6+128GB disponibili nelle versioni LTE e WiFi. L’update del software previsto nel terzo trimestre 2022.

Realme annuncia che a partire da oggi la gamma completa dei suoi tablet sarà disponibile presso i punti vendita Unieuro, una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo. Le aziende hanno siglato una collaborazione strategica con l’obiettivo di portare gli ultimi prodotti tecnologici di realme nelle mani di tutti i consumatori italiani attraverso un’esclusiva offline, oltre che in vendita su Unieuro.it. Con i realme Pad conferma la propria mission di spingersi oltre gli standard del settore e offrire la migliore tecnologia disponibile con un portafoglio completo di prodotti dal design accattivante e specifiche tecniche sorprendenti e ultima generazione.

realme Pad: prezzo e specifiche

Il realme Pad è spesso solo 6,9 mm con un peso di circa 440 g, fornisce l’esperienza mobile più sottile e leggera nella sua fascia di prezzo. Realizzato con un corpo in metallo in lega di alluminio e con una ceramica ultrafine, lucidato con un processo di taglio del diamante di precisione, il device rende la texture premium grazie ad una sensazione eccellente. Confezionato con lo schermo WUGXA+ (risoluzione 2000*1200) più nitido in questa fascia di prezzo.

Dotato di una grande batteria (7100 mAh) e degli altoparlanti che supportano Dolby Atoms, oltre che dei certificati standard Hi-Res, il dispositivo rappresenta una delle scelte migliori anche come home theater portatile. Inoltre, l’enorme batteria da 7100 mAh supporta 65 giorni in stand-by e un’impressionante funzione di ricarica inversa. Il processore Helio G80, il processore octa-core con due core A75, fino a 2GHz e GPU ARM Mali-G52, supporta perfettamente MediaTek Hyper Engine e garantisce un’esperienza di gaming fluida. Il Pad, disponibile nelle versioni LTE o WIFI, sarà in vendita con una super promozione limitata negli store Unieuro a partire da 199,99€. Nel dettaglio:

realme Pad Wifi 64GB+4GB a 199,99€ (invece di 249,99€)

realme Pad LTE 64GB+4GB a 229,99€ (invece di 279,99€)

realme Pad Wifi 128GB+6GB a 259,99€ (invece di 299,99€)

realme Pad LTE 128GB+6GB a 299,99€ (invece di 349,99€)

Inoltre, realme Pad riceverà l’aggiornamento Android 12 e sarà disponibile a partire dal terzo trimestre 2022, con significativi updates periodici in termini di sicurezza per tre anni al fine di garantire agli utenti la migliore esperienza possibile durante l’utilizzo dei prodotti dell’azienda tecnologica cinese con sede a Shenzhen.