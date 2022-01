Arriva la conferma ufficiale da parte di Realme: l’atteso smartphone Realme 9 Pro+ arriverà in Europa con il processore MediaTek Dimensity 920 5G.

Realme 9 Pro+ sarà il primo smartphone a portare in Europa il processore MediaTek Dimensity 920 5G, come conferma il colosso cinese con il lancio della strategia “All in 5G“. La novità è anticipata dall’azienda tramite un teaser ufficiale che non lascia interpretazioni secondarie: Realme 9 Pro+ monterà il processore mobile Dimensity 920 5G.

La conferma, oltre al sopracitato teaser, arriva anche dal recente passaggio dello smartphone Realme all’interno del database di GeekBench: in quel caso la scheda tecnica faceva riferimento al SoC D920 di MediaTek, 8 GB di RAM e il sistema operativo Android 12 con la personalizzazione Android Realme UI 3.0.

Realme 9 Pro+, secondo gli ultimi rumor e leak, è atteso con un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+, fotocamera punch hole da 16 MP e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Posteriormente la fotocamera tripla dovrebbe integrare un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre sotto la scocca, oltre al processore MediaTek Dimensity 920 5G, troverà posto una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Stando agli ultimi rumor, Realme 9 Pro series è attesa al lancio globale il prossimo 15 febbraio.