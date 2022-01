Samsung Galaxy S22: svelata la velocità di ricarica

Finalmente è stata svelata la velocità di ricarica dei nuovi Samsung Galaxy S22, ma solo i modelli Plus e Ultra avranno la fast charge da 45W.

Secondo quanto apprendiamo in queste ore in rete, sembra che i nuovi Galaxy S22 di Samsung dovrebbero supportare la ricarica rapida a 45 W. Inoltre, ci stiamo avvicinando rapidamente all’evento ufficiale Galaxy Unpacked in cui la compagnia coreana presenterà la sua serie di punta. La data dell’evento è prevista per il 9 febbraio.

Samsung Galaxy S22+ e S22 Ultra: fast charge da 45W

Oramai conosciamo tutto sulla gamma di prodotti in questione, dalle specifiche al design. Quasi ogni minimo dettaglio è saltato allo scoperto, molto prima del debutto. Adesso, in una nuova certificazione, sono state svelate le velocità di ricarica dell’intera gamma Galaxy S22.

Sia il Galaxy S22+ che l’S22 Ultra saranno dotati della fast charge cablata a 45 W. Secondo un nuovo rapporto, tutti e tre i modelli, ovvero S22, S22+ e S22 Ultra, sono apparsi sulla piattaforma di certificazione DEMKO della Danimarca.

La certificazione ci fornisce un primo assaggio alle velocità di ricarica che questi dispositivi supporteranno. Inoltre, il Galaxy S22 compare con la compatibilità con la ricarica rapida a 25 W. Nessuna sorpresa per la variante standard.

Tuttavia, le varianti superiori, potrebbero caricarsi in un baleno per merito della nuova tecnologia. Precedenti perdite hanno suggerito che il Galaxy S22 vanilla verrà fornito con una batteria da 3.700 mAh. Il Galaxy S22+ avrà una cella energetica da 4.500 mAh, mentre il Galaxy S22 Ultra sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh.

Nel complesso, queste velocità di ricarica, come rivelato dalla certificazione DEMKO, aiuteranno sicuramente gli utenti della serie Galaxy S22 a caricare i propri flagship più rapidamente.

Ricordiamo che l’esclusivo Ultra sarà dotato di uno slot per la S Pen inserito nella scocca del device, avrà un design ereditato dalla serie Note e vanterà specifiche di prim’ordine, come il display QuadHD+ con refresh rate adattivo e schermo LTPO.