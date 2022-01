Samsung Galaxy S22 Ultra: debutto posticipato di tre mesi?

Sembra che la disponibilità iniziale del nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra sia leggermente inferiore alle aspettative: vediamo perché.

Esatto: è quel periodo dell’anno: “it’s Samsung Time!” Tutte le fughe di notizie e le voci che circondano i telefoni Galaxy S22 culmineranno in un annuncio nel prossimo futuro. Abbiamo tutti una buona idea di come appariranno questi telefoni e i fan più accaniti del marchio non vedono l’ora di metterci le mani sopra. Sfortunatamente, potrebbe esserci un ritardo che porterà ad una scarsa disponibilità iniziale, almeno per il modello di punta.

Samsung potrebbe ritardare di tre mesi l’arrivo sugli scaffali del Galaxy S22 Ultra

Secondo un tweet di Dohyun Kim, Samsung si aspetta che il telefono sia estremamente popolare. Presume che la domanda sarà così alta che avrà difficoltà a starvi dietro. Questo è il motivo per cui ritarderà la data di lancio del super flagship di circa tre mesi.

Alcune persone possono pensare a Samsung come un’azienda presuntuosa, mentre altri vedranno questa mossa come un’astuta iniziativa di marketing. Dobbiamo tenere conto della carenza di chip che si è verificata negli ultimi due anni: sta ancora ostacolando un bel gruppo di aziende tecnologiche e Samsung non fa eccezione.

Ritardare il lancio ufficiale è un’idea migliore che rilasciare i telefoni con una fornitura bassa. Aspettare tre mesi per il debutto di un prodotto è molto meglio di leggere che ci vogliono tre mesi per ricevere il device.

Inoltre, anche altri telefoni Samsung sono in ritardo: ci aspettiamo di vedere il Galaxy Z Fold4 e lo Z Flip4 nel corso del 2022. Se le voci si riveleranno corrette, quest’anno Google potrebbe rilasciare il suo telefono pieghevole chiamato Google Notepad. Questo dovrebbe essere un po’ meno costoso del Galaxy Z Fold4 e dovrebbe giungere sul mercato internazionale a circa $ 1.399.

Ad ogni modo: se non vedete l’ora di acquistare un Galaxy S22 Ultra, molto probabilmente dovrete aspettare tre mesi per metterne le mani sul nuovo flagship.