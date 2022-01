Netflix, serie TV e film tra il 31 gennaio e il 6 febbraio 2022

I film e le serie su Netflix dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: dallo show Murderville al film Anne Frank, la mia migliore amica.

Netflix saluta il mese di gennaio e inizia quello di febbraio 2022 introducendo nel catalogo nuovi contenuti. Niente di davvero eclatante, ma comunque produzioni di qualità che gli abbonati potrebbero apprezzare.

Debutta infatti Murderville, serie crime d’improvvisazione composta da un totale di sei episodi: nello show, l’eccentrico detective Terry Seattle si unisce a ignare guest star per indagare su una serie di omicidi. La storia della serie non è stata scritta: in sostanza, gli ospiti degli episodi non hanno ricevuto un copione improvvisando ogni scena e scegliendo il killer della propria puntata. Di seguito è possibile dare un’occhiata al trailer.

Torna poi Dion con la sua seconda stagione: il ragazzino protagonista è sempre più capace di gestire i suoi poteri grazie all’aiuto della madre Nicole e a Tevin. Quest’ultimo è una new entry, un allenatore che ha attirato l’attenzione di Nicole.

Sul piano cinematografico è la volta di Anne Frank, la mia migliore amica. Il film è basato sull’amicizia vera tra Anne Frank e Hannah Goslar, da Amsterdam ai tempi dell’occupazione nazista: la storia è quindi raccontata dal punto di Hannah, oggi 92enne e residente a Gerusalemme, che ha rischiato la vita per aiutare la sua amica nel campo di concentramento poco prima della sua morte.

Arriva poi il ducufilm Il truffatore di Tinder: quella che inizia come una love story in cui la protagonista è convinta di aver trovato l’anima gemella sui social, si trasforma presto in una storia di vendetta quando scopre di essere stata tratta in inganno.

L’atmosfera romantica di San Valentino, ormai prossimo, è invece racchiusa nel film Dalla mia finestra, produzione spagnola tratta dall’omonimo best seller di Ariana Godoy. Protagonista delle vicende è la giovane Raquel, innamorata del vicino di casa che osserva dalla finestra.

In arrivo anche alcuni film non originali davvero interessanti: è questo il caso della pellicola premiata con l’Oscar al miglior film Green Book e dell’adattamento cinematografico del romanzo La pendola magica del 1973, Il mistero della casa del tempo.

Netflix: tutte le novità tra il 31 gennaio e il 6 febbraio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Dion (stagione 2) – 1 febbraio

La casa delle bambole di Gabby (stagione 4) – 1 febbraio

Oscuro desiderio (stagione 2) – 2 febbraio

Il carnivoro (seconda parte – stagione 10) – 2 febbraio

Finding Ola (stagione 1) – 3 febbraio

Murderville (stagione 1) – 3 febbraio

Il colore delle magnolie (stagione 2) – 4 febbraio

Serie TV non originali

Conan il ragazzo del futuro (stagione 1) – 1 febbraio

Riverdale (stagione 5) – 1 febbraio

Polly Pocket: La serie (stagione 2) – 1 febbraio

Brooklyn Nine – Nine (stagione 7) – 6 febbraio

Film originali

Anne Frank, la mia migliore amica – 1 febbraio

Il truffatore di Tinder – 2 febbraio

Dalla mia finestra – 4 febbraio

Loop Lapeta – 4 febbraio

Film non originali

Green Book – 31 gennaio

Il mistero della casa del tempo – 1 febbraio

I Puffi – 4 febbraio

Colpo da 500 milioni alla National Bank – 5 febbraio

Sparrow’s Can’t Sing – 5 febbraio

The Siege of Pinchgut – 5 febbraio

The Winslow Boy – 5 febbraio

Thursday’s Child – 5 febbraio

Tout doit disparaitre – 5 febbraio

Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentile – 5 febbraio

Trois années – 5 febbraio

Twice Round The Daffodils – 5 febbraio

Unearthly Stranger – 5 febbraio

You made Me Love You – 5 febbraio

Young Wive’s Tale – 5 febbraio

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022.

Film

Ace Ventura – Missione Africa – 31 gennaio

Annabelle – 31 gennaio

Blu Profondo – 31 gennaio

C’era una volta a … Hollywood – 31 gennaio

Corpo d’élite – 31 gennaio

Dilwale – 31 gennaio

Felice anno nuovo – 31 gennaio

Guardia del corpo – 31 gennaio

Imperium – 31 gennaio

Jackie Brown – 31 gennaio

La riconquista – 31 gennaio

La sposa cadavere – 31 gennaio

Liberaci dal male – 31 gennaio

Non aprite quella porta (1974) – 31 gennaio

Richie Rich – Il più ricco del mondo – 31 gennaio

Ritorno alla laguna blu – 31 gennaio

RocknRolla – 31 gennaio

Sex and the City 2 – 31 gennaio

Sherlock Holmes: Gioco di ombre – 31 gennaio

Terrorizzati – 31 gennaio

Un topolino sotto sfratto – 31 gennaio

Una parola può cambiare tutto – 31 gennaio

Zapped – La nuova vita di Zoey – 31 gennaio

American Sniper – 3 febbraio

Mercenaire – 4 febbraio

Serie TV

Secret of the Nile – 31 gennaio

Spartacus – 31 gennaio

My Little Pony: L’amicizia è magica – 31 gennaio

Transformers Prime – 31 gennaio

Lilyhammer – 1 febbraio

Documentari

Il primo: la storia di Willy T. Ribbs – 4 febbraio

