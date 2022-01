Un inedito leak circa le specifiche della versione global di OPPO Reno7 svelano interessanti differenze con la versione per la Cina.

Il prossimo 4 febbraio la serie OPPO Reno7 verrà svelata in India e sarà pronta anche per il mercato internazionale, ma nel corso delle scorse ore un interessante leak circa le specifiche tecniche di OPPO Reno7 global indicano che il device “vanilla” sarà differente rispetto il modello lanciato in Cina a fine dicembre 2021.

Le specifiche leak di OPPO Reno7 global fanno discutere

Secondo il leaker Sudhanshu Ambhore, infatti, OPPO Reno7 monterà una fotocamera posteriore tripla con sensore principale OmniVision OV64B da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente, invece, è atteso un sensore Sony IMX615 da 32 MP. Sotto la scocca troverà posto il processore MediaTek Dimensity 900 – il modello cinese integra invece il processore Dimensity 920 5G -, 8 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 65 W e la feature di espansione virtuale della RAM.

[Exclusive] OPPO Reno7 Indian & Global version press renders, specs & pricing!

This phone is entirely different phone from its Reno7 & Reno7 SE Chinese variant. -Dimensity 900

-64MP OmniVision OV64B + 8MP Ultra Wide + 2MP Macro

-32MP Sony IMX615

-4500mAh, 65W SuperVOOC

(1/2) pic.twitter.com/3JtLY3X4cM — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) January 29, 2022

Il leak mette anche in evidenza il design completo di OPPO Reno7 con la fotocamera frontale punch hole nell’angolo superiore sinistro, cornici ottimizzate il giusto (ma non sul lato corto inferiore) e un probabile prezzo di listino pari a circa 30.000 rupie indiane, circa 360 euro al cambio. Non ci resta che attendere questo venerdì 4 febbraio per scoprire con certezza tutte le caratteristiche della serie OPPO Reno7 global.