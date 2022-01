Lo smartphone Realme RMX3513 ha appena ricevuto la certificazione FCC che ne svela parte della scheda tecnica: nuovo battery phone in arrivo?

Mentre Realme 9 Pro+ sarà il primo device a portare il processore MediaTek Dimensity 920 5G in Europa, in queste ore arrivano nuove informazioni circa il nuovo smartphone Realme RMX3513 dopo aver ricevuto la certificazione FCC. Le prime informazioni pubblicate in rete sembrano concordare sulla possibilità che il nuovo device di Realme sarà un inedito battery phone.

La certificazione FCC svela Realme RMX3513: cosa dobbiamo aspettarci?

Il modello RMX3513 di Realme scovato all’interno del database FCC dispone del supporto alla connettività dual SIM 4G, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W, connettore USB Type-C per la ricarica e anche il supporto al jack audio da 3.5 mm. Inoltre, il device di Realme dovrebbe montare Android 11 con la Realme UI 2.0 – non è ancora chiaro se e quando riceverà l’aggiornamento ad Android 12 con la Realme UI 3.0.

Il codice prodotto del device ci indica che, con ogni probabilità, questo smartphone entrerà a far parte della gamma di telefoni della serie C che giusto qualche giorno fa abbiamo scoperto vedrà presto l’arrivo del nuovo Realme C35. Considerando le poche specifiche leak provenienti dalla certificazione FCC, è molto probabile che il device ruoti attorno ad un pannello a risoluzione HD+ a 60 Hz, un processore di fascia medio-bassa e un prezzo di listino estremamente competitivo.