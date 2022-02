Honor è il marchio di smartphone numero uno in Cina

Secondo un recente sondaggio emerso in rete, si scopre che Honor è diventato il brand di telefonia numero uno in Cina.

IDC ha recentemente pubblicato un rapporto trimestrale sul monitoraggio dei telefoni cellulari. Nel quarto trimestre dell’anno, il mercato cinese degli smartphone ha spedito circa 83,4 milioni di unità, anche se c’è stato un calo del 3,5% su base annua. Nel 2021, le spedizioni sul mercato cinese degli smartphone saranno di circa 329 milioni di unità, con un leggero aumento dell’1,1% anno su anno. Secondo i dati forniti poi, nel quarto trimestre del 2021, i primi cinque produttori di smartphone nel mercato cinese per spedizioni sono stati: Apple, Honor, Vivo, OPPO e Xiaomi.

Honor: una crescita senza paragoni

Dall’elenco, possiamo vedere che Honor è il secondo produttore più grande dopo Apple. Inoltre, con le sue spedizioni di 14,2 milioni di unità e una quota di mercato del 17%, è il più grande marchio di smartphone cinese nel mercato cinese nel quarto trimestre del 2021. Le prestazioni dell’ex sub brand di Huawei rappresentano un aumento anno su anno del 253,4%.

IDC ha affermato che il forte slancio di crescita di Honor è continuato nel quarto trimestre. La crescita di questo giovane marchio rinnovato sotto tutti i fronti è sostanzialmente guidata da nuovi prodotti come i terminali della serie Honor 60 e grazie alla line-up X30 rilasciata aa dicembre. Dopo il periodo di aggiustamento nella prima metà dell’anno, la società ha ottenuto risultati evidenti nella sua strategia di prodotto e si sta attualmente concentrando sul mercato di fascia medio-alta. I “prodotti popolari” dominati dalla serie Honor 50 hanno aiutato la compagnia ad occupare sempre una posizione dominante nel mercato.

In termini di dati annuali, i primi cinque OEM di telefonia mobile nel mercato cinese degli smartphone in termini di spedizioni nel 2021 sono Vivo, OPPO, Xiaomi, Apple e Honor. Non di meno sappiamo che il prossimo 28 febbraio inizierà il Mobile World Congress, che durerà fino al 3 marzo. Vi prenderanno parte un gran numero di importanti attori del mercato e Honor sarà tra questi. Il primo giorno della mostra organizzerà il suo evento chiamato “The Power of Magic”. Probabile il debutto del primo foldable della casa: staremo a vedere.