La serie di smartphone Xperia di Sony è sempre stata lodata per l’incredibile attenzione al design, le fotocamere di alto livello e un’esperienza utente al top sotto tutti i punti di vista. In queste un inedito leak svela alcune delle specifiche tecniche di Sony Xperia 1 IV, il successore naturale di Sony Xperia 1 III lanciato negli scorsi mesi a un prezzo piuttosto esoso.

Ecco le specifiche leak di Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 1 IV non potrà che allinearsi al resto degli OEM Android di fascia alta e puntare al processore mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, anche in questo caso preferito all’ottimo (sulla carta) MediaTek Dimensity 9000 più e più volte indicato addirittura più potente ed equilibrato della controparte Qualcomm. Di fianco al SoC è previsto il supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 45 W, mentre ancora una volta si ritiene piuttosto probabile che sarà possibile espandere la memoria interna tramite microSD o collegare rapidamente le cuffie al device tramite il jack audio da 3.5 mm.

Il rumor circa le specifiche tecniche non svela ulteriori dettagli sul device, ma indica che Sony starebbe valutando di presentarlo durante il mese di maggio. Benché i device del colosso giapponese siano sempre lodati per la qualità del design e le specifiche di alto livello, la compagnia fa fatica a fare breccia nel cuore dei nuovi utenti potenzialmente interessati alla serie Xperia. Secondo alcuni il nuovo Sony Xperia 1 IV potrebbe addirittura impensierire Samsung e il suo Galaxy S22 Ultra 5G, ma sono altrettante numerose le voci di chi ritiene che anche questa volta il nuovo device di Sony non riuscirà a scalare le classifiche degli smartphone Android più venduti.

