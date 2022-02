Telegram 8.5 in arrivo con tante novità

Il nuovo aggiornamento di Telegram porta con sé parecchie novità come sticker da video, reazioni migliori e molto altro.

Telegram non smette mai di stupire e a ogni aggiornamento introduce sempre qualcosa di particolare che finisce per migliorare ulteriormente l’esperienza dei suoi utenti. Da questo punto di vista la versione 8.5 del software non è da meno rispetto a quelli che l’hanno preceduto, proponendo tutta una serie di novità che riguardano i video, le reazioni e la navigazione. Ma procediamo con ordine.

Telegram introduce gli sticker video

La prima importante novità introdotta dall’aggiornamento di Telegram riguarda gli sticker animati. Questi sono di base caratterizzati da una qualità eccellente, ma per essere realzizati necessitano solitamente di una certa esperienza nell’editing e un software specializzato come Adobe Illustrator. Da oggi, invece, la piattaforma aggiunge il supporto per gli sticker convertiti da video normali, in modo che chiunque possa facilmente creare sticker animati dettagliati usando qualsiasi programma di editing video. Questi potranno poi essere pubblicati come sempre con il bot @Stickers – o aggiunti come nuovi set creati da altri.

Altra gradita novità riguarda le rezioni, ovverosia le emoji animate e interattive utilizzate dagli utenti nelle chat per esprimersi velocemente senza bisogno di scrivere qualcosa. Oltre ad aggiungerne cinque, Telegram 8.5 ne migliora le animazioni in generale. Inoltre si potranno ingrandire tenendo premuto sull’immagine prima di spedirle e attivare un effetto a schermo intero. Come le emoji interattive, le reazioni ora sono sincronizzate, quindi i destinatari vedranno le animazioni in tempo reale. In più, essendo considerate al pari delle risposte scritte, hanno lo stato di lettura.

Dulcis in fundo, sono stati apportati miglioramenti alla navigazione. Quando un utente passa ai successivi canali non letti o si sposta tra le chat, per esempio, da adesso in poi potrà semplicemente tenere premuto il pulsante ‘Indietro’ per tornare a una chat specifica. Le chat aperte da messaggi inoltrati, link, username, profili, ecc. saranno aggiunte alla lista. Gli sviluppatori hanno poi lavorato sulla correzione dei problemi conosciuti e migliorato la qualità delle chiamate, aggiunto il supporto per la traduzione alle pagine Apertura rapida (e nelle bio su iOS), aggiunto l’opzione per inviare messaggi silenziosi dal menu di condivisione – e decine di altri miglioramenti.