La VPN più conveniente ora costa 2,08 €/mese: ecco l'offerta per PrivateVPN

Con poco più di 2 euro al mese è possibile utilizzare un’ottima VPN illimitata, sfruttando la possibilità di accedere a Internet con la protezione della crittografia e senza tracciamento oltre che di spostare il proprio IP in un altro Paese, in modo da aggirare eventuali blocchi all’accesso a un sito web.

La VPN in questione è PrivateVPN che, in questo momento, è in offerta al prezzo di 2,08 euro al mese, scegliendo il piano di 36 mesi che garantisce uno sconto sulla spesa complessiva dell’85% oltre che 30 giorni di garanzia di rimborso. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in simultanea.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito di PrivateVPN qui di sotto.

PrivateVPN è la VPN illimitata da attivare oggi

Con PrivateVPN è possibile sfruttare un servizio che funziona bene, come certificato dal punteggio record (4,9 su 5) ottenuto dalla VPN su Trustpilot. Il servizio mette a disposizione la crittografia del traffico dati, una politica no log, una connessione senza limiti di banda e centinaia di server sparsi in decine e decine di Paesi in tutto il mondo. Ci sono tutti gli elementi giusti per utilizzare la VPN in modo completo e soddisfacente. Da notare, inoltre, che la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in simultanea, rendendo ancora più semplice l’accesso alla VPN da tutti i propri dispositivi, come smartphone, tablet e computer.

Con l’offerta in corso, PrivateVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 2,08 euro al mese, con il piano di 36 mesi che consente di accedere al servizio con un prezzo bloccato per un lunghissimo periodo di tempo. Da notare, inoltre, che la promozione prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per scoprire tutti i dettagli e attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo.

