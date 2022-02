San Valentino, idee regalo firmate Microsoft Surface e Xbox

Quando l’amore si tinge di hi-tech: per San Valentino 2022 arrivano alcune proposte regalo targate Microsoft.

Amore è… condividere la passione per un laptop o per il gaming. Almeno secondo Microsoft che per questo San Valentino propone alcune idee interessanti per una festa degli innamorati hi-tech.

Un bacio e un Surface Pro Microsoft

Per il partner alla ricerca di un dispositivo performante, senza rinunciare all’eleganza e allo stile, Surface Pro 8 è un’idea-regalo perfetta da non lasciarsi scappare. Dotato di un ampio touchscreen da 13 pollici e progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Pro 8 combina la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie all’esclusivo sostegno e alla tastiera staccabile con scomparto per conservare e ricaricare la Penna Slim Pen. Progettato per offrire prestazioni eccezionali, Surface Pro 8, disponibile nelle colorazioni Platino o Grafite, si arricchisce dei processori Intel® Evo Core di undicesima generazione e due porte Thunderbolt 4 che garantiscono la potenza necessaria per tutti i carichi di lavoro.

Prezzo Surface Pro 8: a partire da € 1.199

Prezzo Tastiera Signature Pro con Slim Pen 2: € 299,00

Surface Laptop 4 è invece il regalo perfetto per il partner alla ricerca di un dispositivo glamour e performante da sfoggiare in ufficio o mentre fa smartworking. Conservando il design iconico, la cura dei dettagli e i materiali del modello precedente, Surface Laptop 4 è disponibile nella versione con display touchscreen 3:2 PixelSense da 13,5” o nel modello da 15”, con finiture di metallo nell’elegante colorazione nera o platino, impreziosito dal tocco unico dell’Alcantara. Scegliendo tra un processore Intel® Core di undicesima generazione oppure un processore mobile AMD Ryzen con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 core), Surface Laptop 4 è in grado di garantire un’esperienza di utilizzo fluida, perfetta per rispondere a tutte le esigenze moderne di multitasking.

Prezzo Surface Laptop 4 da 13,5’’ : a partire da € 1149

Prezzo Surface Laptop 4 da 15’’ : a partire da € 1499

Un romantico videogamer

Se il vostro partner è un romantico o una romantica videogamer, niente di meglio invece che una bella Xbox Series S. Priva di lettore di dischi e perfetta per giocare da soli o in due, Xbox Series S è l’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, disponibile a un prezzo accessibile. Regalo perfetto per chi ha poco spazio in casa ma tanta voglia di giocare, Xbox Series S include una CPU 8 core Zen 2, che garantisce la velocità e le performance della nuova generazione. Progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS, Xbox Series S è ideale per immergersi in tante avventure di gioco grazie a Xbox Game Pass, un catalogo istantaneo con più di 100 giochi di grande qualità, EA Play, Gold e molto altro ancora.

Prezzo Xbox Series S : € 299,99

Alla console si possono poi abbinare anche degli accessori. Oppure, se la console il/la nostro/a amato/a ce l’ha già, solo loro. Le cuffie stereo per Xbox sono in tal senso ideali per il partner alla ricerca di un’esperienza audio immersiva durante le sessioni di giochi, visto che vantano un design leggero e confortevole e garantiscono prestazioni audio nitide, con cuscinetti auricolari di alta qualità e una manopola per il controllo del volume posizionata sul padiglione destro.

Oppure c’è il Controller Wireless Elite Xbox Series 2 che offre più di 30 nuove modalità di utilizzo per giocare da professionista. Il Controller Wireless Elite per Xbox Series S si connette alle console Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One S o Xbox One attraverso Xbox Wireless o tramite il cavo USB-C da 2,7 m (incluso) ed è inoltre compatibile con PC Windows, tablet, dispositivi Android e e iOS tramite Bluetooth o cavo.