Samsung promuove il Galaxy Unpacked con una campagna “aggressiva”

Per promuovere l’evento Galaxy Unpacked del 9 febbraio, Samsung sta installando dei maxischermi in 5 città del mondo che mostrano una tigre che ruggisce.

Samsung promuove Galaxy Unpacked 2022 installando schermi raffiguranti gigantesche tigri in 3D in ben 5 città nel mondo. Vi ricordiamo che in quell’occasione vedremo i nuovi S22 e i tablet Tab S8.

Cosa aspettarci dall’evento Samsung?

Il Galaxy Unpacked, previsto per il 9 febbraio, è quasi alle porte. L’evento vedrà il lancio di uno dei dispositivi più attesi quest’anno, ovvero la serie Galaxy S22 e la gamma di tablet premium Tab S8. E prima del grande giorno, l’azienda ha iniziato il suo modo unico di promuovere lo show stesso, installando tigri 3D in cinque delle “città più vivaci” del mondo.

A partire dal 4 febbraio, la campagna “Tiger in the City” della compagnia darà vita a una gigantesca tigre 3D che ruggisce a New York, Londra, Dubai, Kuala Lumpur e Seoul. Ecco il video:

“La dirompente tigre 3D irromperà attraverso le barriere digitali per mostrare come la prossima gamma di smartphone Samsung è destinata ad aiutare gli utenti a dominare la notte con nuovi progressi nella sua tecnologia di fotografia per smartphone in condizioni di scarsa illuminazione“, si legge nel comunicato stampa della società.

“Incanalando l’immagine della tigre, Samsung sta abbracciando il suo passato innovativo e si rifiuta di giocare sul sicuro spingendo le innovazioni mobili che danno forma al nostro mondo.”

L’azienda afferma che la nuova campagna mira ad aiutare i clienti a “sentire la propria visione da vicino al livello della strada” prima dell’evento Unpacked. La line-up Galaxy S22 sarà composta da tre modelli: S22, S22+ e S22 Ultra. Questo modello sarà una sorta di erede dell’ormai defunta gamma Note e verrà fornito con una S Pen pronta all’uso alloggiata in uno slot nella scocca del device.