Come velocizzare il vostro vecchio telefono Android in 7 mosse

Il vostro vecchio smartphone Android non è più veloce come un tempo? Si impalla e si blocca ogni “tre per due”? Abbiamo la soluzione che fa per voi.

Gli smartphone Android stanno diventando sempre più veloci, anno dopo anno. I produttori di chipset inseriscono nuovo hardware avente inediti processi di produzione, nuove architetture di base a basso consumo ma con un alto rendimento energetico. Allo stesso modo, Google ha lavorato per rendere Android più pulito e veloce ad ogni versione. Tuttavia, c’è ancora una grande sfida da superare: i dispositivi con s.o. del robottino verde non mantengono le loro prestazioni top dopo un lungo periodo di utilizzo.

Rendere veloce il vostro smartphone Android: ecco come fare

Dopo aver installato app, giochi e aver riempito i dati della cache, è inevitabile: il dispositivo risulterà lento e le sue prestazioni ne risentiranno. Dal flagship al più economico degli smartphone, la potenza e la velocità si perdono con il tempo. Tuttavia, ci sono alcuni suggerimenti che potete utilizzare per mantenere alte le prestazioni. Se volete che il tuo device sia vivo e vegeto dopo un lungo periodo di utilizzo, seguite questi cinque passaggi.

Vale la pena notare che questi suggerimenti non faranno alcuna magia: un telefono economico da 100 euro non diventerà potente come un’ammiraglia da 1000€. Tuttavia, vi assicuriamo che le prestazioni tornino al medesimo stato di quando avete estratto il gadget dalla confezione.

Consiglio numero uno: liberate lo spazio interno

Il primo suggerimento è piuttosto semplice e prevede di mantenere la memoria interna con una discreta quantità di “spazio libero”. Potreste chiedervi “perché devo risparmiare spazio quando ho acquistato il dispositivo per usarlo?“. Semplice: purtroppo, computer e smartphone hanno ancora bisogno di spazio libero e dovrete sempre tenerlo a mente.

Se il vostro telefono raggiunge il limite massimo della capacità totale, può causare rallentamenti, lag, bug e via dicendo. Ad esempio, WhatsApp è noto per aver lasciato molti file spazzatura come foto di gruppo, video e così via. Alcune skin Android hanno app più pulite e potete utilizzare queste al posto di quelle di sistema di OEM di terze parti. Inoltre, nel menu “Impostazioni” troverete lo spazio di archiviazione della cache: fate click su di esso per liberare questa memoria virtuale.

Consiglio numero due: disinstallate le app che non utilizzate più

Può sembrare strano per gli utenti esperti, ma è una prassi più comune di quanto pensiamo. Spesso installiamo app inutili che usiamo una sola volta e basta. Potrebbe non sembrare un buon affare, ma vi consigliamo di eliminarle se non le state utilizzando.

Il motivo è easy: utilizzano comunque il vostro spazio di archiviazione e, in alcuni casi, sono in esecuzione in background anche da “spente”. L’esecuzione in background significa che stanno scaricando la batteria e consumando una parte della RAM e inoltre generano una cache non necessaria.

Potete andare su Impostazioni, App e trovare i programmi che volete cancellare.

Consiglio numero tre: cambiare la velocità delle animazioni di sistema

Questo suggerimento è probabilmente più vecchio di noi ma ha ancora senso nel 2022. Anche se cambiare la velocità di animazione di uno smartphone Android non è magico, darà comunque una prospettiva diversa al terminale. Di fatto, darà l’impressione che il sistema funzioni ancora più velocemente. Inoltre, la modifica della velocità dell’animazione consente ad alcuni elementi grafici di completare l’animazione più rapidamente.

Consiglio numero quattro: riavviate il telefono

Questo potrebbe non avere molto senso a causa della sua semplicità. Tuttavia, a volte il riavvio del dispositivo libererà la RAM e ripristinerà le applicazioni. Questo è un passaggio obbligatorio per i dispositivi aventi pochi GB di memoria virtuale, ma è consigliabile anche a chi apre molte app e non le richiude mai.

Consiglio numero cinque: usate le app “Lite”

Con l’avvento di Android Go, che è fondamentalmente una versione super low-end di Android per smartphone con hardware limitato, abbiamo visto il lancio delle app Lite. BigG ha una miriade di edizioni Lite o Go delle sue app e, allo stesso modo, abbiamo alcune delle app di Meta con varianti leggere. Ma troviamo anche simili iterazioni per Twitter, Spotify e Skype. Ciò consente agli utenti con smartphone aventi Android Go di utilizzare questi programmi senza troppi sacrifici in termini di prestazioni.

Consiglio numero sei: aggiornate il vostro device

Ok, questo potrebbe dividere gli utenti. Suggerire di aggiornare il tuo smartphone non è un compito semplice. Dopotutto, a volte dipende dal produttore lanciare versioni Android più recenti. Ad esempio, ci sono tante persone che aspettano Android 12 e non possono fare altro che attendere..

Vi consigliamo di controllare il menù degli aggiornamenti software nelle Impostazioni per vedere se è disponibile un update per il vostro smartphone. A volte, un aggiornamento può migliorare tutto con una semplicità imbarazznate.

Consiglio numero sette: reset ai dati di fabbrica

Questo è il primo passaggio “di livello difficile” che dovrete affrontare se volete trasformare il vostro vecchio dispositivo in uno nuovo di zecca. Come suggerisce il nome, l’esecuzione di un ripristino delle impostazioni di fabbrica farà riavviare il dispositivo da zero.

Dovrai configurare di nuovo lo smartphone, accedere di nuovo alle varie app e scaricarle tutte le app dal Play Store. Il risultato potrebbe non essere eccezionale se il tuo dispositivo sta già invecchiando. Ma se non volete acquistare un nuovo device, dovresti provare questo trucco.

Vi consigliamo di eseguire backup dei dati, dei contatti e di WhatsApp prima di formattare il sistema operativo.