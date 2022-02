Google Stadia è al capolinea? Un nuovo report sconvolge la user base

Un incredibile report di Business Insider svela il rebrand di Google Stadia in Google Stream e i nuovi piani strategici di Google.

Stando a un esclusivo rapporto pubblicato in queste ore da Business Insider, sembra che Google abbia piano ben diversi per Google Stadia: la piattaforma di gaming sul cloud, sicuramente non uno dei progetti più fruttuosi per il colosso di Mountain View, verrà presto rinominata in Google Stream. Il cambio di brand è strettamente legato a un importante shift per quanto riguarda l’attenzione degli executive in capo al progetto: da piattaforma legata a prodotti commerciali, presto potrà fungere da struttura base per progetti di altre aziende.

Google Stadia cambia nome in Google Stream: cosa sta succedendo?

Entrando nello specifico, alcune persone informate dei fatti hanno confessato alla redazione di Business Insider che Google vorrebbe stringere rapporti commerciali con colossi del calibro di Peleton, Bungie, Capcom e altri come white-label: ovvero un servizio realizzato da un’azienda (Google) che garantisce il rebranding da parte di altre aziende.

Il cambio di natura di Google Stadia combacerebbe con l’annuncio, ormai più di un anno fa, della chiusura dello studio di sviluppo interno per i videogiochi a brand Google. Il colosso hi-tech avrebbe stretto alcuni accordi con Bungie, la software house che ha dato alla luce Destiny, per offrire il proprio know-how in merito alle piattaforme di streaming sul cloud. L’azienda avrebbe discusso un accordo simile anche con Capcom per quanto riguarda lo sviluppo di una piattaforma web (basata sulla tecnologia di Google Stadia) utilizzata per mostrare demo sul web di Resident Evil.

Patrik Seybold, portavoce di Google, ha risposto al rapporto di Business Insider dichiarando che “Sebbene non commenteremo alcuna voce o speculazione su altri partner del settore, siamo ancora concentrati sul portare grandi giochi su Stadia durante il 2022. Con oltre 200 titoli attualmente disponibili, prevediamo di aggiungere altri 100 giochi alla piattaforma quest’anno.”