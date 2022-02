Green Pass Illimitato: tutte le novità e come inserirlo nei wallet e nelle app

Green pass illimitato, chi può averlo, cosa cambia da oggi 7 febbraio e come inserirlo nel nostro wallet o nelle app apposite.

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di introdurre ulteriori misure in merito all’utilizzo del Green Pass, in quali altre circostanze è richiesto il suo utilizzo oltre a quelle dove le regole sono già in vigore e nuovi protocolli per le quarantene e la scuola. Da oggi, infatti, scattano nuovi obblighi e qualche allentamento “grazie” al cosiddetto Green Pass Illimitato, che viene concesso ai vaccinati con terza dose e ai guariti dopo due dosi di vaccino. Vediamo insieme cos’è e cosa cambia.

Green pass illimitato e quarantene

Il Certicato Verde illimitato, come detto, viene concesso ai vaccinati con terza dose e ai guariti dopo due dosi di vaccino. Queste persone potranno di fatto spostarsi senza vincoli. Per coloro che si trovano in aree contrassegnate come zona arancione o rossa e possiedono il Super Green pass o Green pass rafforzato (cioè è vaccinato o guarito), non ci saranno vincoli di spostamento o per fare attività. Novità anche su quarantena, isolamento e DAD per tutti gli studenti, dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria.

Capitolo scuola: in quella primaria, con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, quelli con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione potranno proseguire l’attività in classe con l’utilizzo della mascherina Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla scoperta dell’ultimo caso di positività.

Lo stesso vale nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ma con due o più casi di positività. Per la permanenza in aula sarà sufficiente la certificazione verde, controllata tramite app mobile. Dall’11 febbraio niente più mascherina obbligatoria all’aperto e potranno perfino riaprire le discoteche. Infine, dal 15 febbraio il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l’accesso ai luoghi di lavoro.

E visto che il certificato non ha più una scadenza, in attesa magari che venga del tutto abolito nei prossimi mesi con la fine dell’emergenza pandemica, è il caso ora più che mai di inserirlo nei propri wallet o applicazioni predisposte. Il procedimento è semplice e simile più o meno in tutte le app: una volta entrati, basta selezionare la voce Aggiungi carta e trovare la dicitura Certificazione Verde COVID-19 dall’elenco che compare, o scriverlo prima di procedere all’inserimento manuale del codice di identificazione del documento o alla scansione del suo codice QR con la fotocamera. Una volta completato il procedimento, il Green Pass sarà pronto per essere esibito alla bisogna al controllo tramite l’applicazione VerificaC19.