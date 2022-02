Huawei annuncia i vincitori del 2021 Editors’ Choice Award

Tra i partner italiani premiati dal 2021 Editors’ Choice Award di Huawei ci sono Mondadori, HAVAS e GroupM.

HUAWEI Mobile Services (HMS) ha ospitato a Milano Together 2022, un evento celebrativo per annunciare i successi del 2021 e i vincitori degli Editors’ Choice Awards. Oltre 150 partner, developers e business leader hanno partecipato all’iniziativa nel corso della quale l’azienda ha annunciato gli ultimi sviluppi lato business, i più recenti aggiornamenti dei servizi e la crescita prevista per il 2022. Ventisei i vincitori annunciati a Together 2022, con premi che hanno sancito le migliori app e giochi su AppGallery e i top design su HUAWEI Themes. Gli Awards hanno celebrato tutti i partner Huawei su Petal Search, Petal Maps, HUAWEI Ads, Books, Music, e ancora HUAWEI Browser, HUAWEI Assistant e HUAWEI Video, riconoscendo il loro sostegno allo sviluppo dell’ecosistema.

Huawei celebra i suoi partner

Tra i partner italiani premiati dal 2021 Editors’ Choice Award vi è Mondadori, per il vincente supporto a Huawei Books, la libreria digitale dell’azienda cinese a portata di smartphone e tablet lanciata in Italia in collaborazione con le case editrici del Gruppo Mondadori. Tra i migliori partner, anche i gruppi HAVAS e GroupM, per aver contribuito allo sviluppo e alle attività di pianificazione adv di Huawei ADS, la piattaforma di mobile marketing creata su misura per i dispositivi del gruppo asiatico che offre un targeting preciso e vari formati pubblicitari studiati per raggiungere oltre 700 milioni di dispositivi.

Come parte dei 2021 Editors’ Choice Awards 2021 nella categoria Best Contributor of Petal Map troviamo anche Wetaxi, la prima app di ride-hailing integrata in Petal Maps. Come partner impegnato, Wetaxi continua a costruire sull’esperienza dell’utente con un approccio incentrato sul cliente.

Il colosso cinese dell’elettronica celebra i partner recenti e longevi sancendo un ulteriore l’impegno alla crescita Dr.Jaime Gonzalo, Vicepresidente HMS Europe, che ha anche condiviso il suo punto di vista sull’evoluzione delle industrie digitali e ha annunciato il suo obiettivo di crescita per il 2022 durante il suo discorso di apertura. “Dobbiamo adattarci alla costante evoluzione dell’industria digitale. Oggi come oggi gli utenti sono sempre più consapevoli della necessità di privacy e crediamo che la rimozione dei cookie di terze parti si traduca in un marketing meno accurato. Ecco perché il nostro impegno primario sarà costruire una maggiore fiducia per il consenso dei dati”.