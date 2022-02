Auricolari HUAWEI FreeBuds 4, SCONTO TOP su Amazon (24%)

Una coppia di auricolari HUAWEI FreeBuds 4, eccezionali, con cancellazione attiva del rumore, a soli 99€ su Amazon.

Gli spettacolari auricolari Huawei FreeBuds 4 sono disponibili in questo momento su Amazon con una promozione eccezionale. Acquistandoli ora puoi portarli a casa con 99€ circa, con un risparmio del 24%. Puoi avere tutto con la spedizione immediata e le spese gratuite.

Huawei FreeBuds 4, auricolari TOP

Questi auricolari sono sicuramente il top in questo momento. Eleganti, bene indossabili, sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi. Ideali per l’attività sportiva.

Ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, generando bassi incredibilmente profondi che si possono davvero sentire.

La custodia di ricarica perfettamente circolare, più piccola e leggera, rende ancora più semplice ascoltare la tua musica preferita in ogni situazione. E poi i controlli tramite gesture ti permettono di gestire il modo in cui ascoltare la musica ed effettuare chiamate tramite semplici e intuitivi movimenti che possono essere attivati su entrambi gli auricolari.

Riuscire a prenderli a un prezzo così accessibile non è facile. Il dispositivo ha quanto di meglio si possa chiedere a un prodotto simile di qualità: cancellazione attiva del rumore, triplo Microfono, connessione audio intelligente, Silver Frost, c’è tutto.

Se non vuoi farteli scappare, tutto quello che devi fare è andare a questo indirizzo e portarli a casa con 99€ circa, direttamente da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.