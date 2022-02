Mark Gurman ha svelato la probabile data di lancio dell’attesissimo iPhone SE 5G: scopriamo le ultime novità in questo articolo.

Torniamo a parlare del tanto atteso iPhone SE 5G a seguito della pubblicazione di un nuovo articolo su Bloomberg a firma di Mark Gurman, storico giornalista sempre ben informato sulle novità legate ai piani di Apple. Secondo Gurman, la data di lancio del nuovo iPhone SE 5G potrebbe ricadere sul giorno 8 marzo, confermando i numerosi rumor che danno il nuovo smartphone “economico” di Apple in arrivo entro il Q1 del 2022.

Un rumor svela la probabile data di lancio di iPhone SE 5G: cosa ne pensate?

Gli ultimi rumor legati al device indicano che il design di iPhone SE 5G sarà in tutto e per tutto simile a quello di iPhone 8, quindi con tanto di Touch ID integrato nel tasto home e cornici ben evidenti – addio ai rumor che invece lo davano più simile all’iPhone Xr. Le più importanti novità sarebbero da ricercare sotto la scocca: secondo Gurman, infatti, sarà integrato un processore Apple A-series di nuova generazione, forse l’A15, con pieno supporto alla connettività 5G.

Nessuna rivoluzione per quanto riguarda il display: è atteso un pannello da 4.7 pollici, tasto home con Touch ID, fotocamera posteriore singola con flash LED e un prezzo di lancio potenzialmente sotto i 500 euro. Nonostante una scheda tecnica poco entusiasmante, gli analisti di mercato indicano che l’iPhone SE 5G sarà una miniera d’oro per Apple e farà volare alle stelle il numero di smartphone con connettività 5G commercializzati in tutto il mondo.