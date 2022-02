Netflix, serie TV e film tra il 7 e il 13 febbraio 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 7 al 13 febbraio 2022: dalla miniserie Inventing Anna al film romantico Tall Girl 2.

Netflix ha in serbo grandi sorprese per la seconda settimana del mese. Tra il 7 e il 13 febbraio 2022 cerca di accontentare infatti sia gli appassionati di fantascienza che coloro che sono alla ricerca di una nuova serie da divorare.

Tra le pellicole in uscita debutta quindi Bigbug, commedia sci-fi ambientata nel 2045 in cui i robot, fino a quel momento assoggettati agli umani, iniziano a ribellarsi. Le vicende ruotano intorno a una famiglia tenuta in ostaggio dalle macchine nella propria abitazione.

Uno dei film più attesi della settimana è Tall Girl 2, sequel della commedia romantica di successo con Jodi, la ragazza “spilungona”: nel nuovo capitolo la protagonista ha ottenuto popolarità, ma le sue insicurezze aumentano mentre le nuove conoscenze metteranno alla prova i vecchi legami.

Sempre sul fronte cinema, la piattaforma streaming si prepara a lanciare Il mese degli dèi, lungometraggio animato uscito nei cinema nipponici lo scorso ottobre. Si incentra su una ragazzina che, dopo aver perso la madre, attraversa il Giappone per partecipare al raduno annuale degli dèi.

Gli amanti delle serie TV saranno contenti di sapere che questa è la settimana di Inventing Anna, incentrata sulla vera storia di Anna Delvey: un’abile truffatrice riuscita a vivere alle spalle della società newyorkese spacciandosi per una ricca ereditiera. Lo show è stato ideato da Shonda Rhimes ed è composto da 9 episodi.

Spazio poi a due interessanti ritorni: quello di Toy Boy, che con la seconda stagione introduce nuovi personaggi e location ripartendo da dove si era interrotta la season 1; e quello di Disincanto, che prosegue le vicende della principessa Bean – e dei suoi compagni Elfo e Luci – in una quarta elettrizzante stagione.

Leggi anche: 5 film Netflix da non perdere a febbraio 2022

Netflix: tutte le novità tra il 7 e il 13 febbraio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Disincanto (quarta parte) – 9 febbraio

Caccia ai killer (stagione 2) – 9 febbraio

Finché vita non ci separi (stagione 1) – 10 febbraio

Toy Boy (stagione 2) – 11 febbraio

Inventing Anna (miniserie) – 11 febbraio

Film originali

Il mese degli dei – 8 febbraio

The Privilege – 9 febbraio

Le onde dell’amore – 10 febbraio

Amore e guinzagli – 11 febbraio

Anne+ il film – 11 febbraio

Bigbug – 11 febbraio

Love Tactics – 11 febbraio

Tall Girl 2 – 11 febbraio

Film non originali

Folli e liberi ampliessi – 12 febbraio

High Command – 12 febbraio

Homeat Seven – 12 febbraio

Hitler, connais pas! – 12 febbraio

Il tunnel del terrore – 12 febbraio

It’s all Happening – 12 febbraio

Josepha – 12 febbraio

Keep Fit – 12 febbraio

L’occhio del maligno – 12 febbraio

La marsigliese – 12 febbraio

Le petite praire aux bouleaux – 12 febbraio

La situation est grave… mais pas désespéreée – 12 febbraio

La vie à l’envers – 12 febbraio

Lady Gdiva Rides Again – 12 febbraio

Landfall – 12 febbraio

Le facteur Saint-Tropez- 12 febbraio

Le Lèopard – 12 febbraio

Le secret – 12 febbraio

Les naufrageurs – 12 febbraio

Loot – 12 febbraio

Man on the Run – 12 febbraio

Night My Number Came Up – 12 febbraio

Nove lune e mezza – 12 febbraio

Objectif 500 milions – 12 febbraio

Offbeat – 12 febbraio

Part du feu – 12 febbraio

Passe du diable – 12 febbraio

Pecheur d’Islande – 12 febbraio

Plie ou face – 12 febbraio

Pot Carriers – 12 febbraio

Que le gros salaires lèvent le doigt!!! – 12 febbraio

Sette mogli per un marito – 12 febbraio

Spring and Port Wine – 12 febbraio

State Secret – 12 febbraio

Un divorce hereux – 12 febbraio

Undercover – 12 febbraio

The Love Ban – 12 febbraio

The Lovers – 12 febbraio

The Tommy Steele Story – 12 febbraio

Tot ou tard – 12 febbraio

Viens chez moi, j’abite chez une copine – 12 febbraio

Yield to the Night – 12 febbraio

Zucherkbaby – 12 febbraio

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 7 al 13 febbraio 2022.

Film

Troppo napoletano – 7 febbraio

First Reformed – La creazione a rischio – 8 febbraio

Jurassic World – Il regno distrutto – 8 febbraio

Obbligo o verità: Director’s cut, versione estesa – 8 febbraio

Pitch Perfect 3 – 8 febbraio

Drunken Master – 9 febbraio

Emoji – Accendi le emozioni – 9 febbraio

Million Dollar Baby – 9 febbraio

Gemini Man – 10 febbraio

King Cobra – 13 febbraio

Documentari

Hitler – Una carriera – 9 febbraio

A proposito di serie, ecco 5 serie TV Prime Video di febbraio 2022 (da non perdere!).