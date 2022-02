Apple: la patente di guida arriverà sugli iPhone con iOS 15.4

Con iOS 15.4 si potrà aggiungere una patente di guida all’interno dell’applicazione Apple Wallet del proprio iPhone; scopriamo le ultime news in merito.

Una delle principali funzionalità di iOS 15 che stiamo ancora aspettando è la possibilità di aggiungere una patente di guida o un ID di stato all’app Wallet su iPhone e Apple Watch negli Stati Uniti partecipanti. Il sito Web dell’azienda afferma che questa funzionalità arriverà nei mesi a venire.

Si potranno inserire patente e carta d’identità in iOS 15.4

Nel frattempo, la mela continua a prepararsi per l’imminente lancio della suddetta funzionalità. Nella seconda beta di iOS 15.4 lanciata poche ore fa, il collaboratore di MacRumors Steve Moser ha scoperto una nuova riga di codice nell’app Wallet che afferma “Scopri quando la tua patente di guida o ID di stato è pronta per l’uso e ricevi aggiornamenti importanti sul tuo ID“.

L’anno scorso Apple ha annunciato che Arizona e Georgia saranno tra i primi stati a supportare la funzione e ha affermato che seguiranno a ruota il Connecticut, l’Iowa, il Kentucky, Maryland, Oklahoma e Utah. Altri stati come Colorado, Delaware, Florida e Louisiana offrono già le proprie app di identificazione digitale e potrebbero funzionare con l’app Wallet dell’azienda. Segnaliamo che da noi in Europa ancora non ci sono piani per un rilascio ufficiale. In Italia poi, tale supporto potrebbe arrivare nei mesi a venire, ma senza una comunicazione ufficiale da parte dello Stato o della compagnia.

© MacRumors

La mela ha affermato che i checkpoint di sicurezza TSA selezionati saranno i primi luoghi in cui sarà possibile presentare le carte d’identità nell’app Wallet, seguiti da rivenditori e sedi in futuro.

Sebbene ci siano preparativi a livello di codice per la funzione, ad oggi, non è ancora possibile aggiungere una patente di guida o un ID di stato all’app Wallet nella seconda beta di iOS 15.4. La feature potrebbe essere abilitata prima che iOS 15.4 venga rilasciato pubblicamente intorno a marzo o aprile, ma questo resta da vedere. Vi terremo aggiornati.