Sony AI presenta Gran Turismo SophyTM: svolta nell’intelligenza artificiale

La potenza dell’IA regala nuove esperienze di gioco e intrattenimento con GT Sophy. Ricerca pubblicata oggi sulla rivista Nature.

Sony AI, in collaborazione con Polyphony Digital Inc. (PDI) e Sony Interactive Entertainment (SIE), ha annunciato oggi di aver raggiunto un punto di svolta nel campo dell’intelligenza artificiale (AI): Gran Turismo Sophy (“GT Sophy”) è il primo agente superumano basato sull’intelligenza artificiale a battere i più grandi piloti di Gran TurismoTM (GT) Sport, il videogioco di simulazione di guida altamente realistico per PlayStation. Con GT Sophy, l’obiettivo è offrire nuove esperienze di gioco basate sull’intelligenza artificiale ai giocatori di tutto il mondo. La ricerca è stata pubblicata oggi sulla rivista Nature.

Che cos’è GT Sophy?

GT Sophy è un agente autonomo basato sull’intelligenza artificiale, addestrato tramite innovative piattaforme di apprendimento con rinforzo profondo, sviluppate in collaborazione da Sony AI, PDI e SIE. Ciascun gruppo ha contribuito al buon esito del progetto con la propria esperienza in fatto di ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale, simulatore di guida iperrealistico e infrastrutture necessarie per l’addestramento dell’IA su vasta scala. GT Sophy è stata addestrata per padroneggiare le seguenti competenze di guida, necessarie a competere con i piloti che dominano i campionati mondiali.

Controllo dell’auto da corsa: profonda comprensione delle dinamiche dell’auto, delle traiettorie e delle manovre di precisione, per superare i circuiti più impegnativi.

Tattiche di gara: capacità di prendere decisioni immediate di fronte a situazioni di gara in rapida evoluzione. GT Sophy ha dimostrato grande padronanza delle tattiche, tra cui diversi tipi di sorpasso e alcune manovre difensive.

Etichetta di corsa: aspetto fondamentale per il fair play. GT Sophy si è dovuta adeguare alle regole della sportività, molto sofisticate ma non troppo definite, per rispettare le corsie degli altri piloti e non causare urti.

Sony AI e i suoi partner hanno sviluppato un approccio innovativo all’apprendimento con rinforzo profondo e una nuova piattaforma, poiché nessuna combinazione degli algoritmi e delle infrastrutture esistenti era all’altezza della sfida. Oltre a costituire una svolta dal punto di vista tecnico, la collaborazione tra PDI, studio che sviluppa titoli per PlayStation Studios, e Sony AI, team di sviluppo dell’intelligenza artificiale, è la dimostrazione di come l’IA possa regalare ai giocatori nuove esperienze di gioco. Sony AI e PDI valuteranno come integrare GT Sophy negli episodi futuri della serie Gran Turismo.

​​Gran Turismo è un videogioco sviluppato da Polyphony Digital Inc., società controllata da Sony Interactive Entertainment Inc. Lanciata nel 1997 in Giappone, la pluripremiata saga è considerata la migliore e più autentica in fatto di simulazione di guida, grazie alla grafica realistica, alla tecnologia fisica e alla grande attenzione ai dettagli. Polyphony e il noto creatore Kazunori Yamauchi hanno rivoluzionato il genere dei videogiochi di corsa.