Waze: arriva Cupido per celebrare il San Valentino

Fra pochissimi giorni sarà San Valentino, la festa degli innamorati. Per celebrare l’occasione, la nota applicazione di guida Waze introduce una serie di novità davvero simpatiche per tutte le coppie che si sposteranno in auto durante la giornata del 14 febbraio.Waze presenta Cupido e introduce l’icona… dell’amoreAttenzione romantici automobilisti (e non solo): in occasione del

Fra pochissimi giorni sarà San Valentino, la festa degli innamorati. Per celebrare l’occasione, la nota applicazione di guida Waze introduce una serie di novità davvero simpatiche per tutte le coppie che si sposteranno in auto durante la giornata del 14 febbraio.

Waze presenta Cupido e introduce l’icona… dell’amore

Attenzione romantici automobilisti (e non solo): in occasione del San Valentino, Waze ha pensato di regalare ai suoi utenti un’esperienza davvero unica e personalizzata. All’interno della piattaforma infatti, sta arrivando una grossa novità: Cupido, il dio greco dell’amore. Di fatto, per un periodo di tempo alquanto limitato, si potrà personalizzare il mood e l’icona dell’app, così da vivere appieno l’atmosfera romantica del 14 febbraio.

Come si imposta Cupido come Mood su Waze?

In primo luogo segnaliamo che i Moods non sono altro che icone che servono per comunicare il proprio stato d’animo all’interno della piattaforma con gli altri automobilisti (questo perché Waze è un’app social). Sono unici e sono un tratto distintivo del software sin dal suo debutto. Ora, in occasione della festa degli innamorati, si potrà scegliere il mood di Cupido.

Si dovrà impostare “Il mio Waze“, cliccare sul proprio nome utente, aprire “Moods” (umori) e scegliere l’icona di Cupido.

Non di meno, si potrà anche personalizzare l’icona della navigazione. Al posto della classica autovettura, si potrà scegliere la Cupidomobile dedicata a San Valentino come puntatore. Anche qui, per farlo andate su “Il mio Waze“, scegliete “Impostazioni“, selezionate “Imposta mappa” e infine “Icona auto“.

Ora sarete pronti ad affrontare il giorno speciale con la vostra persona amata con un pizzico di romanticismo in più. Anche il traffico urbano sembrerà quasi più piacevole… più o meno.

Dulcis in fundo, sarà possibile scegliere la voce di Cupido (solo in inglese, purtroppo) per la navigazione con la voce.