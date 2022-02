La guida definitiva ai regali hi-tech per San Valentino 2022: gli smartphone

In questa pratica mini-guida vi aiuteremo a scegliere il miglior smartphone da regalare per San Valentino alla persona amata.

1San Valentino si avvicina e molti di voi staranno pensando al regalo perfetto da fare al/alla proprio/a partner. Perché non stupire la persona amata con uno smartphone nuovo di zecca? Lo sappiamo, qui vi domanderete: “Come faccio a sceglierlo? Quanto devo spendere?” Bene. Abbiamo scovato per voi cinque dispositivi, differenti per fasce di prezzo, funzionalità e sistemi operativi. Ecco a voi una “guida pratica al telefono perfetto da regalare il 14 febbraio”.

Smartphone per tutti i gusti da regalare a San Valentino

Il primo prodotto di cui vogliamo parlarvi è l’iPhone 13: è uno degli ultimi top di gamma ma costa anche un po’. Certo, il rapporto qualità-prezzo è eccellente. Il device è dotato di features all’avanguardia, modalità Cinema per i video in 4K, pannello OLED SuperRetina, processore A15 e molto altro ancora. Vanta iOS a bordo ed ha l’ultimo disegno stilistico introdotto da Apple con iPad Pro nel 2018. La colorazione in sconto è quella rossa, ha 128 GB di memoria e la si porta a casa a 849,00€.

Il secondo dispositivo di cui vi parliamo è il nuovissimo Samsung Galaxy S21 FE: il flagship killer (chiamato così perché è un top di gamma dal prezzo contenuto) ha un prezzo di soli 595,89€ ed è in colorazione bianca. Processore Snapdragon 888, 5G, schermo AMOLED con refresh rate a 120 Hz e molto altro ancora. Super aggiornato, arriva con Android 12 e One UI 4.

Il terzo prodotto invece, è lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G in colorazione Mint (il colore che va più di moda in questo 2022). È un mediogamma davvero eccellente, con prestazioni super, un bel pannello e un comparto fotografico ricco di sensori che permettono a tutti di divertirsi con tanti effetti creativi. Lo portate a casa a soli 304,68€.

Il quarto invece, è un POCO M3 Pro, nella sua iterazione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria. Costa 245,99€ ed è un midrange entry-level. Per chi cerca prestazioni contenute, un design accattivante (giallo è meraviglioso) e un prezzo bassissimo, questa è la miglior soluzione ad oggi sul mercato.

Infine, vi suggeriamo un telefono super low-cost; è il Motorola E7i Power. Certo, non è il più potente al mondo, ma per 125,90€ si ottiene un device eccellente per tutti gli utilizzi quotidiani. Perfetto per chi necessita di un prodotto tech ma non ha particolari esigenze.

Quale sarà la vostra scelta?