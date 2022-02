Il nuovo G11 di Nokia è un battery phone da non sottovalutare

Nokia G11 è il nuovo smartphone economico munito di Android 11, un’autonomia di tre giorni e un display da 6.5 pollici.

Dopo l’arrivo di Nokia G21, l’azienda hi-tech svela anche il modello Nokia G11. Si tratta di uno smartphone evidentemente indirizzato a chi è alla ricerca di un device economico e completo, ma soprattutto per chi non vuole più avere l’ansia di dover ricaricare il proprio smartphone. Infatti, grazie alla nuova modalità Super Battery Saver, Nokia G11 è in grado di garantire fino a tre giorni di autonomia.

Nokia G11: caratteristiche e design

“Continuiamo a spingere i confini nel segmento mid-range fornendo una tecnologia accessibile, sicura e competitiva – afferma Florian Seiche, CEO di HMD Global. I due dispositivi [Nokia G21 e G11, ndr] incarnano la solidità e la durata della batteria per cui i telefoni Nokia sono diventati famosi tanti anni fa. Queste caratteristiche, combinate con il meglio del software Android, è più aggiornamenti di sicurezza rispetto alla concorrenza in questa categoria di prezzo, cementano la nostra visione per il 2022 e oltre – mentre continuiamo a progettare telefoni che durano più a lungo.”

Nokia G11 monta un display LCD IPS da 6.5 pollici a risoluzione HD+ da 720 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore Unisoc T606 con 3/4 GB di RAM E 64/128 GB di spazio interno espandibile con microSD, una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 13 MP, una batteria da 5000 mAh e Android 11.

L’azienda ci tiene a precisare che il device è “Android 12 ready“, il che assicura l’arrivo del nuovo OS di Google nei prossimi mesi.

Prezzo e disponibilità

Nokia G11 sarà presto disponibile sullo store ufficiale nella colorazione Charcoal (grigio scuro/nero) nella configurazione 4/64 GB.