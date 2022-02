Secondo un rumor rilanciato da The Elec Samsung Galaxy Z Fold4 disporrà di uno slot per la S Pen come Samsung galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra è a tutti gli effetti il successore della serie Galaxy Note con il suo vano per la S Pen, e in queste ore un rumor svela che Samsung potrebbe introdurre questa feature anche sul modello Samsung Galaxy Z Fold4. Infatti, secondo le informazioni pubblicate da The Elec, alcune persone informate dei fatti hanno confermato che il colosso sudcoreano starebbe lavorando ad alcuni prototipi di Galaxy Z Fold4 muniti del vano per la S Pen, proprio come l’ultimo modello della serie Galaxy S22.

Samsung Galaxy Z Fold4 arriverà con un vano per la S Pen?

Per Samsung non è certo la prima volta che un device esterno alla serie Galaxy Note offre il pieno supporto al pennino intelligente: già Galaxy Z Fold3, infatti, permette di utilizzare la S Pen per scrivere e disegnare sul foldable, ma solo con l’arrivo del nuovo foldable si avrà l’opportunità di riporre la stylus in un apposito vano nascosto nel telaio del telefono.

Secondo le persone informate dei fatti, per il colosso sudcoreano questa feature sarà uno degli elementi chiave su Samsung spingerà le vendite della nuova gamma di foldable. Inoltre, sembra che il device arriverà sul mercato con un display principale da 7.56 pollici e uno esterno da 6.19 pollici, più o meno in linea con quanto offerto già adesso dall’attuale modello in vendita.