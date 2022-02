Google Assistant ha un bug: non capisce bene i comandi

In queste ore, moltissimi utenti stanno riscontrando grossi problemi con Google Assistant che sembra non rispondere più ai comandi.

Sembra che alcuni device con l’Assistente Google non riescano ad eseguire i comandi di base; si sente infatti, il software dire: “Scusa, non ho capito”. Ammettiamo che non è proprio il massimo, ma per fortuna, sembra che il problema sia rientrato subito.

Google Assistant: perché non riesce a comprenderci?

Non è raro che gli altoparlanti intelligenti di tutti i tipi falliscano di tanto in tanto, ma sembra che al momento ci sia un problema più grande con alcuni dispositivi Google Home/Nest. Sappiate che se il vostro dispositivo con l’Assistente Google all’improvviso dice “Scusa, non ho capito”, non siete soli.

Nelle ultime 48 ore, le segnalazioni di dispositivi con l’Assistente Google che non riescono a eseguire i comandi di base sembrano essere salite alle stelle. Sono emersi rapporti su vari thread di Reddit, forum di supporto dell’azienda e della community di Google Nest. Anche le persone di Droid-Life stanno osservando il problema, sia in merito agli altoparlanti intelligenti che dagli smartphone che utilizzano G-Assistant.

Le persone interessate da questo problema riferiscono di dare ai propri dispositivi Google Assistant comandi piuttosto semplici e di sentire la risposta “Scusa, non ho capito” di punto in bianco. I comandi includono tutto, dall’impostazione dei timer al controllo dei dispositivi domestici intelligenti.

Nel suddetto rapporto di Droid-Life, il problema sembra interessare le luci Philips Hue e le fotocamere Eufy, ma alcuni marchi di fotocamere, come Nest, funzionano bene.

Un utente su Reddit ha condiviso uno screenshot della propria cronologia con Assistant, mostrando i continui errori nonostante abbia provato una varietà di comandi.

Aggiornamento: poche ore dopo fa, Google ha offerto la seguente dichiarazione, affermando che la società è a conoscenza di questo problema.

Siamo consapevoli che si è verificato un problema relativo ai dispositivi alimentati dall’assistente. È stato risolto e l’assistente funziona come prima.

Sembra anche che sia stato risolto. Fateci sapere se riscontrate ancora dei bug.