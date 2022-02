Meta diffonde i dati di crescita del metaverso

La società madre di Facebook comunica che Horizon, la sua piattaforma social VR, raggiunge i 300.000 utenti.

Meta ha comunicato i dati di crescita di Horizon Worlds, la sua piattaforma social VR. E si tratta di numeri davvero interessanti: in poco più di due mesi, il social per la realtà virtuale di Facebook ha raggiunto quota 300.000 utenti. Un vero e proprio record per il metaverso di Mark Zuckerberg, se consideriamo che fino allo scorso novembre, la piattaforma era ancora in fase di beta test, potevano accedervi solamente gli sviluppatori e i creatori di contenuti.

Horizon Worlds, la prima traccia del metaverso di Zuckerberg

Nel corso dei mesi Horizon Worlds si è evoluto dall’essere principalmente un ambiente simile a Minecraft con Meta Quest per la creazione di giochi, a più di una piattaforma social. Di fatto è diventato il primo tentativo “concreto” di Meta di rilasciare qualcosa che assomigli alla visione del metaverso del suo CEO Mark Zuckerberg. Ovviamente è prematuro parlare di successo e fare considerazioni sulla sua crescita così rapida, così come sul fatto che possa eventualmente continuare senza sosta anche nei prossimi mesi.

Magari si tratta del classico fuoco di paglia, e una volta finito l’effetto novità questo social in realtà virtuale perderà il suo fascino. Tuttavia sarebbe altrettanto sbagliato sottovalutare il potenziale del bacino di utenza di quest’ampia piattaforma multiplayer che unisce idealmente Roblox e il mondo OASIS VR di Ready Player One.

Un luogo che per lasciare entrare richiede un account Facebook e poi consente agli utenti di uscire e interagire in forma d’avatar con un massimo di venti persone alla volta, in uno spazio virtuale che simula un mondo reale. Il sistema integra in tal senso le figure delle guide, ovverosia figure digitali controllate da utenti esperti, che hanno il compito di accogliere i nuovi utenti appena arrivano in Horizon Worlds e successivamente, mentre si teletrasportano dalla Plaza, l’hub principale, a mondi diversi.