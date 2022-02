OnePlus Nord CE 2 5G arriva con specifiche bilanciate e una ricarica da pro

OnePlus Nord CE 2 5G è stato ufficialmente presentato: scopriamo tutte le novità e le caratteristiche del nuovo medio gamma.

A poche ore dal lancio in Italia di Realme 9 Pro, la nuova serie di riferimento della fascia media, OnePlus risponde colpo su colpo annunciando ufficialmente lo smartphone OnePlus Nord CE 2 5G dopo che il device era stato svelato in quasi tutte le sue caratteristiche.

OnePlus Nord CE 2 5G: caratteristiche e design

Il nuovo smartphone di OnePlus è il secondo all’interno della famiglia Nord CE. Frontalmente dispone di un display Fluid AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e sensore di sblocco integrato, una fotocamera punch hole da 16 MP e cornici ottimizzate il giusto – la porzione inferiore del display presenta una tacca ben visibile.

Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 900 con supporto alla rete 5G SA/NSA, 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Posteriormente è presente una fotocamere tripla con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP.

Molto interessante notare l’introduzione della tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC a 65W in grado di ricaricare completamente la batteria da 4500 mAh in appena 32 minuti – davvero niente male per un device di fascia media. Unica nota dolente è il sistema operativo: il nuovo device di OnePlus esce di fabbrica con Android 11 a bordo e non invece con il più nuovo e attuale Android 12. La compagnia ha già fatto sapere che il device riceverà due aggiornamenti Android, pertanto fino all’arrivo di Android 13 atteso al lancio durante il Q3 di quest’anno: forse era meglio se fosse arrivato già con Android 12 a bordo, non credete?

Scheda tecnica

Display Fluid AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, sensore di impronte integrato e vetro Corning Gorilla Glass 5

Processore MediaTek Dimensity 900 con GPU Mali-G68 MC4

6/8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB con microSD

Fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.79, flash LED, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 119° e apertura f/2.2, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale con sensore Sony IMX471 da 16 MP con apertura f/2.4

Jack audio da 3.5 mm con speaker stereo

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), 5G SA/NSA (1/3/5/8/40/41/77/78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC e NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC a 65W

Android 11 con la OxygenOS 11.3

Prezzo e disponibilità

Il nuovo device di OnePlus sarà disponibile nelle colorazioni Grey Mirror e Bahama Blue al prezzo di 359 euro: i pre-ordini sono programmati per il giorno 3 marzo con la vendita effettiva dal 10 marzo in poi.