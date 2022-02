Cinque funzioni del Galaxy S22 Ultra che dovrebbero essere presenti su iPhone

Ecco cinque funzioni del Samsung Galaxy S22 Ultra che Apple dovrebbe inserire nei suoi prossimi iPhone di nuova generazione.

La nuova line-up Samsung Galaxy S22 ha molte caratteristiche interessanti. Eccone cinque che vorremmo che Apple includesse nelle future iterazioni dell’iPhone.

Samsung Galaxy S22: Apple deve copiare queste funzioni

L’evento Galaxy Unpacked di Samsung ha rivelato i Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra che hanno segnato una nuova direzione per la sua gamma di device premium.

Come molti hanno sottolineato, il Galaxy S22 Ultra sembra essere il Galaxy Note in tutto tranne che nel nome. Presentato come il primo dispositivo della serie S a includere la S Pen, lo smartphone più costoso della gamma Samsung Galaxy S22 presenta un form factor simile ad un Note. Ma come si confrontano le caratteristiche del Galaxy S22 Ultra con quelle dell’iPhone?

Schermo senza cornici

Quando l’iPhone X è stato lanciato nel novembre 2017, è stato il primo melafonino a presentare un design praticamente senza cornice. Nel 2021, l’iPhone 13 ha ridotto ulteriormente le dimensioni delle cornici, ma lo smartphone di Apple non è proprio il prodotto a tutto schermo come quello che notiamo in molti smartphone Samsung.

S22 Ultra è un eccellente esempio di un’esperienza smartphone quasi a schermo intero. Caratterizzato da un rapporto schermo-corpo dell’89,87%, l’assenza di cornici è in netto contrasto con quella dell’iDevice.

iPhone 13 e iPhone 13 Pro offrono un rapporto schermo-corpo dell’86%. Quindi quei pochi punti percentuali rappresentano una bella differenza tra i due dispositivi, anche se le voci suggeriscono che è improbabile che vedremo ulteriori rifiniture sulla cornice di iPhone 14.

Fotocamera perforata

Molto è stato detto sul notch dell’iPhone. Alcuni lo odiano, mentre altri lo hanno accettato come parte integrante del design iconico della mela. Su S22 trova posto una semplice fotocamera perforata utilizzata per il riconoscimento facciale e per scattare selfie.

Sensore di impronte digitali ad ultrasuoni

Samsung è noto per racchiudere quante più funzionalità possibili nei suoi smartphone, quindi non dovrebbe sorprendere che il riconoscimento facciale non sia l’unica forma di sicurezza biometrica disponibile sul Galaxy S22 Ultra.

Nascosto sotto quell’enorme schermo da 6,8 pollici si trova un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni. Permette di acquisire i dati delle impronte digitali attraverso lo schermo senza bisogno di un pulsante hardware separato.

AirPods Pro gratuiti

Se ordinate oggi un telefono della serie Galaxy S22, potete riscattare un paio gratuito di Galaxy Buds Pro. Sarebbe come ricevere un paio di AirPods Pro gratuiti con l’acquisto del vostro iPhone.

Apple raramente fornisce omaggi o upsell simili, rendendo la gamma Samsung Galaxy S22 un’opzione più allettante per i cacciatori di occasioni che vogliono massimizzare il ritorno sull’acquisto del proprio smartphone.

Uno stilo

“Chi vuole uno stilo?” ha scherzato Steve Jobs durante il lancio dell’iPhone originale nel 2007. “Devi prenderli, metterli via. Li perdi. Che schifo“.

Da allora, Apple ha ovviamente rilasciato il proprio stilo: l’Apple Pencil. Ma, ahimè, quell’accessorio è attualmente compatibile solo con l’iPad.

Onestamente, non ci dispiacerebbe vedere un iPhone 14 Pro Max con Apple Pencil, ma per ora crediamo che rimarrà solo un sogno.