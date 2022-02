Samsung Galaxy S22 Ultra potrà essere ancora più potente

Con la funzione RAM Plus, gli utenti possessori di Samsung Galaxy S22, saranno in grado di aumentare la RAM con spazio virtuale extra fino a 8 GB.

Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che la gamma Samsung Galaxy S22 possa offrire il supporto RAM virtuale configurabile, rendendo così il device ancora più potente e performante.

Samsung Galaxy S22 Ultra: aggiunta la RAM virtuale

Samsung ha finalmente lanciato il tanto atteso smartphone di punta della serie Galaxy S22 che viene fornito con la One UI 4.1 dell’azienda basata sul sistema operativo Android 12 con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente.

In linea con ciò, il gigante tecnologico sudcoreano ha inserito una nuova funzionalità che migliora l’esperienza dell’utente su questi flagship appena lanciati consentendo agli utenti di configurare la quantità di memoria virtuale sui dispositivi.

L’azienda ha introdotto una funzionalità chiamata RAM Plus per la gamma di dispositivi di punta che consente agli utenti di aumentare la quantità di RAM per migliorare le prestazioni del telefono. La quantità può essere selezionata tra quattro opzioni: 2 GB, 4 GB, 6 GB e 8 GB.

La funzione fondamentalmente alloca parte del telefono di archiviazione del telefono come RAM virtuale. È simile a Windows che alloca una parte della memoria su disco da utilizzare come RAM virtuale per uno scenario in cui questa memoria volatile fisica è insufficiente.

Sebbene la suddetta opzione non sia nuova, i telefoni Galaxy erano limitati a utilizzare solo 4 GB di spazio di archiviazione come RAM virtuale, ma con la One UI 4.1, la compagnia ora consente agli utenti di scegliere fino a 8 GB nel caso in cui sia necessaria molta memoria.