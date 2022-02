Netflix, serie TV e film tra il 21 e il 27 febbraio 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 21 al 27 febbraio 2022: da Vikings: Valhalla a Bubba Wallace: in gara contro ogni limite.

Netflix si prepara con grandi sorprese all’ultima settimana di febbraio 2022. Tra il 21 e il 27 del mese, infatti, raggiunge la piattaforma quello che è il contenuto forse più atteso di questi ultimi 30 giorni.

Stiamo parlando di Vikings: Valhalla, spin-off della celebre serie sui Vichinghi creata da Michael Hirst. A metà tra fatti realmente accaduti e miti, lo show ripercorrerà la storia di personaggi come Leif Eriksson, famoso esploratore nonché primo europeo a mettere piede in America, Freydis Eiriksdottir, capo dell’antica religione norrena e oppositrice alla diffusione del cattolicesimo, e Emma di Normandia, che regnò su Inghilterra, Danimarca e Norvegia. Gli eventi narrati si svolgeranno un secolo dopo quelli della serie originale, quindi sul finire dell’era vichinga (XI secolo).

Tra gli altri contenuti degni di nota di questa settimana val la pena menzionare Testimone misterioso con Franck Gastambide, thriller incentrato su un poliziotto corrotto che tenta di insabbiare un incidente. Tuttavia, l’uomo è ignaro del fatto che qualcuno abbia assistito all’accaduto e ha intenzione di rovinargli la vita…

E ancora, tra i film in uscita si annovera Madea: Il ritorno, tredicesimo film con protagonista il personaggio di Madea, che in questo capitolo torna in famiglia per festeggiare la laurea del nipote. Tuttavia, l’atmosfera di festa rischia di essere rovinata dai segreti che stanno per venire a galla.

Gli appassionati di automobilismo potrebbero invece optare per Bubba Wallace: in gara contro ogni limite, docuserie incentrata sull’unico pilota di colore della NASCAR Cup Series.

Netflix: tutte le novità tra il 21 e il 27 febbraio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Bubba Wallace: in gara contro ogni limite (miniserie) – 22 febbraio

Di nuovo 15 anni (stagione 1) – 25 febbraio

La giudice (stagione 1) – 25 febbraio

The Fame Game (stagione 1) – 25 febbraio

Vikings: Valhalla (stagione 1) – 25 febbraio

Film originali

Cat Burglar – Furto al museo – 22 febbraio

Tutto su Nina – 22 febbraio

UFO – 23 febbraio

Madea: Il ritorno – 25 febbraio

Testimone misterioso – 25 febbraio

Film non originali

Scappo a casa – 22 febbraio

Little Italy – Pizza amore e fantasia – 25 febbraio

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 21 al 27 febbraio 2022.

Film

Il signor diavolo – 21 febbraio

La prima notte del giudizio – 23 febbraio

Tanu Weds Manu – 23 febbraio

Tully – 23 febbraio

La cena di Natale – 24 febbraio

Operazioni speciali – 24 febbraio

Force 2 – 26 febbraio

Sballati d’amore – 26 febbraio

La Llorona – le lacrime del male – 27 febbraio

Le iene – 27 febbraio

Pazze di me – 27 febbraio

Shazam! – 27 febbraio

