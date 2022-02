Netflix, 5 serie TV sugli zombie da non perdere

Le migliori serie sugli zombie disponibili su Netflix: dalla sorprendente Non siamo più vivi allo show Z Nation ispirato a World War Z.

Netflix tende a soddisfare le richieste dei suoi numerosi abbonati con un catalogo ricco di contenuti. Anche gli appassionati del genere post apocalittico, e in particolare delle invasioni zombie, quindi, trovano parecchia carne al fuoco sulla piattaforma. Sia per quanto riguarda i film, sia per le serie TV.

Ne è un esempio il recente show coreano Non siamo più vivi, che ha davvero spopolato (anche) in Italia. Quali sono, allora, le migliori serie TV sugli zombie su Netflix? In questo articolo ne abbiamo raccolte cinque che potrebbero meritare un’occasione.

Le migliori serie TV sugli zombie disponibili su Netflix

Da produzioni orientali a quelle occidentali, ecco cosa il catalogo ci propone.

Betaal

Prodotta da Blumhouse, questa serie indiana vede i protagonisti combattere contro un’orda di vecchi colonialisti inglesi colpiti da una maledizione che li ha trasformati in zombie, ma anche contro politicanti corrotti e speculatori del cemento. La serie, composta da quattro episodi, è ambientata in un villaggio remoto in India, dove la popolazione locale sta per essere sfrattata a causa della realizzazione di un’autostrada. Il villaggio sorge non distante da un tunnel, bloccato e inaccessibile, dove risiedono degli zombie capeggiati dal generale Betaal, che cerca da anni la vendetta. Quando la task force incaricata di sgomberare il villaggio apre il tunnel, l’esercito dei morti viventi è libero di uscire da quella che fino a quel momento era stata una prigione.

Non siamo più vivi

Serie coreana di gran successo, Non siamo più vivi segue le vicende di un gruppo di studenti barricato in una scuola allo scoppio di un’apocalisse zombie. È proprio l’edificio scolastico epicentro dell’epidemia, quindi i protagonisti si ritrovano a dover contare l’uno sull’altro per riuscire a sopravvivere. La serie denuncia problemi importanti quali il bullismo è il classismo che talvolta affligge la società coreana, ma è anzitutto un’ottima serie sugli zombie, ricca di colpi di scena e in grado di tenere lo spettatore incollato allo schermo per tutti i suoi 12 episodi.

Black Summer

Prequel della serie Z Nation, lo show è incentrato su un gruppo di estranei che si unisce per sopravvivere e fare ritorno dai propri cari, durante i primi giorni di un’apocalisse zombie. Essendo gli albori dell’epidemia, non si sa bene cosa stia succedendo ma il mondo civilizzato sta andando a rotoli a causa di un virus che trasforma gli esseri umani in non morti. Questi ultimi sono feroci bestie, che si trasformano quasi istantaneamente dopo la morte e inseguono con voracità le loro vittime. Il gruppo di superstiti deve sfidare quindi un mondo ostile in cui vince il più forte e scaltro. Lo show è composto da due stagioni, per un totale di 16 episodi.

Z Nation

La serie prende il via tre anni dopo lo scoppio dell’apocalisse zombie (raccontato in Black Summer) e racconta le vicende di un gruppo di sopravvissuti che, sotto la supervisione del remoto “Cittadino Z”, deve attraversare gli Stati Uniti per mettere in salvo l’unico uomo che può fermare l’epidemia: colui che, grazie a un vaccino sperimentale, non è stato trasformato in zombie dopo un morso. Lo show, composto da ben cinque stagioni, è ispirato al noto film World War Z con Brad Pitt.

Kingdom

Altra serie coreana, stavolta a sfondo storico. Si snoda in due stagioni da sei episodi di circa un’ora ciascuno, ed è ambientata nel periodo Joseon (che equivale al nostro medioevo). Data la presenza della polvere da sparo, è possibile collocare le vicende nell’ultimo secolo dell’omonima dinastia, tra l’ottocento e il novecento. La storia racconta di una strana piaga che si abbatte sul regno, mentre una diceria sulla morte del Re malato si diffonde. Il principe ereditario (figlio di una concubina del regnante) cerca quindi di indagare sulla presunta morte del padre, ma viene ostacolato dalla giovane regina. Accusato di cospirazione, decide di partire per scoprire di più su questa malattia sconosciuta e per far immergere la verità sulla morte del Re.

Quali di queste serie Netflix avete visto?