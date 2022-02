Disney+, film e serie TV da non perdere a marzo 2022

I film e le serie TV da non perdere a marzo 2022 su Disney+: dal lungometraggio animato Red allo show Moon Knight di Marvel.

Disney+ si prepara a un marzo 2022 davvero scoppiettante. La piattaforma streaming della Casa di Topolino, infatti, sta per aggiungere alcuni contenuti di alta qualità per i suoi abbonati.

Tra film e serie TV di spessore, il terzo mese dell’anno sarà invitante per gli spettatori. Quali sono, quindi, le produzioni da non perdere a marzo 2022 su Disney+? In questo articolo abbiamo raccolto le 5 migliori.

I film e le serie TV da vedere su Disney+ a marzo 2022

Dal nuovo lungometraggio Pixar alla serie Marvel sull’antieroe Moon Knight, ecco cosa non lasciarsi scappare a marzo 2022.

West Side Story

L’acclamatissimo musical diretto da Steven Spielberg raggiungerà il catalogo il 2 marzo. Dipinto come una sorta di “Romeo e Giulietta dei tempi moderni”, il film racconta di due adolescenti di diverse origini etniche che si innamorano nella New York degli anni ’50. Il loro sentimento, tuttavia, è ostacolato dalla rivalità tra le due bande cui appartengono: da una parte i portoricani Sharks, dall’altra una gang di ragazzi bianchi, i Jets, che vogliono ristabilire la loro egemonia sul quartiere.

Red

Il nuovo film Disney/Pixar sarà disponibile dal l’11 marzo e segue le vicende della giovane Mei Lee, che potrebbe sembrare un’adolescente qualunque se non diventasse un enorme panda rosso ogni volta che si emoziona o si agita troppo. In bilico tra la dimensione di ragazzina rispettosa e il caos totale dell’adolescenza, Mei Lee dovrà imparare a gestire questa situazione, che le crea momenti di imbarazzo in diverse occasioni – scuola inclusa. Il film è diretto dalla vincitrice dell’Oscar Domee Shi per il corto Bao.

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley

Il 16 marzo è invece la volta del film del visionario Guillermo del Toro, un dramma psicologico dalle atmosfere noir incentrato su un uomo, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), che oltre a lavorare come giostraio è anche un abile truffatore. Riesce infatti a manipolare le persone grazie a una retorica breve e d’impatto e all’aiuto di una psichiatra, Lilith Ritter (Cate Blanchett), più infida di lui. Il rapporto con la donna, tuttavia, lo porterà alla rovina. Si tratta di una pellicola d’altri tempi, lunga due ore e mezza, metaforica eppure diretta.

Gli Occhi di Tammy Faye

Il 23 marzo uscirà invece il film biografico con Jessica Chastain e Andrew Garfield che racconta la storia vera dei coniugi Bakker, nonché l’ascesa e la caduta del loro impero. Nel corso degli anni ’70 e ’80, infatti, la coppia creò il più famoso canale televisivo religioso degli Stati Uniti, diventando il punto di riferimento per molti fedeli grazie al loro programma The Jim and Tammy Show. Tuttavia, il loro successo si sgretolò piano piano per via di irregolarità finanziarie e scandali personali, così come per l’intervento del reverendo conservatore Jerry Falwell che non li tollerava.

Moon Knight

La nuova serie Marvel sarà invece disponibile su Disney+ a partire dal 30 marzo. La storia si incentra su Steven Grant (Oscar Isaac), che lavora in un negozio di souvenir quando iniziano ad affiorare ricordi di un’altra vita. Si ritrova così a condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector, che lo renderà un antieroe a tutti gli effetti. Lo show si avvale anche della presenza di Ethan Hawke, May Calamawy e Mohamed Diab nel cast.

Nel caso vi foste persi i migliori contenuti recenti usciti sulla piattaforma, ecco i film e le serie TV su Disney+ a febbraio 2002.